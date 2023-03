Afectarían frecuencias las unidades de apoyo 

Los 60 camiones que llegarán a reforzar 11 rutas del sistema de transporte de la zona metropolitana de Querétaro, pudieran afectar en los tiempos de las frecuencias debido a su infraestructura, sobre todo los que circularán por el eje Constitución, aseguró Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad.

Indicó que el que no tengan el mismo número de puertas que las otras unidades de la concesionaria Móvil QroBus pudiera afectar los tiempos en que suben y bajan los usuarios.

Local Circularán 60 unidades de refuerzo para once rutas

"Yo lo que observo es que las rutas que pasan por el eje Constitución como la C23 o la 132 no tienen la misma infraestructura que los camiones de QroBus, no tienen puerta en medio y sólo hay una para subir y bajar, entonces la infraestructura del eje no compagina y eso pudiera afectar a los usuarios", opinó el vocero.

Olvera León precisó que la llegada de estos 60 camiones aún no es suficiente para mejorar la frecuencia en el servicio de las rutas, ya que mencionó que hace 10 años cuando aún existía RedQ, había mil 400 unidades circulando, mientras que hoy en día, apenas se roza el número de 720 unidades funcionando.

"Aún no es suficiente el número de camiones, hay que recordar cuando estaba RedQ en el gobierno de Calzada hace 10 años, había mil 400 unidades circulando, en ese entonces había 1.2 millones de habitantes en la zona metropolitana, hoy hay 1.6 millones de habitantes y apenas se roza el número de 720 unidades circulando, falta mucho para empatar esa cantidad", indicó.

Por último, Sergio Olvera León mencionó que espera que la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), realmente vigile la entrada de los nuevos concesionarios y asegure que haya cumplimiento por parte de las frecuencias que se deben alcanzar, además de que el servicio y capacitación por parte de los conductores sea el adecuado.

"La entrada de estos transporte de apoyo que también mencionan que es de un nuevo concesionario sólo nos hace ver que si se va abrir el tema de competencia, pero dentro de esa competencia la propia agencia debe de evaluar que cumplan con objetivos, que el servicio sea el adecuado para el usuario, no se trata sólo de dar concesiones porque sí, debe de haber vigilancia en todo sentido", concluyó.