AMLO distingue a Querétaro de Guanajuato

En Querétaro hay por lo menos tres factores que hacen la diferencia frente a la violencia que se vive en Guanajuato, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la “mañanera” de este viernes.

“Sí, a ver, esto es interesante ¿Cómo se explican que Querétaro está aquí y Guanajuato está acá, si son vecinos?”, subrayó.

Local “Más coordinación con la federación para seguridad”: Mauricio Kuri

El mandatario federal indicó que uno de los factores de la violencia en Guanajuato es el consumo de drogas, mientras que en Querétaro “no hay consumo”; y recalcó que entre más consumo de drogas haya más homicidios van a registrarse en las entidades.

“El caso de Guanajuato es que no sé a ciencia cierta por qué razón se incrementó el consumo, no sólo en los jóvenes, lamentablemente en trabajadores de maquilas, de cristal y de drogas, y hay distribuidores que venden, entonces hay siempre enfrentamiento por la venta de las drogas”, aseveró.

Señaló que en el estado vecino los salarios son bajos en comparación con Querétaro, al igual que la maquila que se realiza en ambas entidades.

“Una, los trabajos en Guanajuato o, mejor dicho, el pago de salarios en Guanajuato es más bajo que en Querétaro, la maquila que hay en Guanajuato no es igual que la maquila que hay en Querétaro”, dijo.

Local Refuerzan vigilancia en frontera con Guanajuato

Además, subrayó que la inseguridad en el estado se dejó crecer durante mucho tiempo, y ese es otro de los factores que determinaron la situación de violencia

Resaltó también la baja cifras de delitos en Yucatán, Baja Sur, Aguascalientes, Campeche, Tlaxcala, Nayarit, Coahuila, Tabasco, Hidalgo, Querétaro, y Chiapas.

Enfatizó también que trabajan con la Guardia Nacional para que resguarde y apoye en labores de seguridad en Guanajuato.

➡️ Si quieres recibir las noticias en tu Whatsapp, envía la palabra ALTA

“No, no quiero así decirlo, porque no es un asunto partidista. Estamos nosotros ayudando en Guanajuato y vamos a seguirlo haciendo. Porque me preguntas eso, yo te puedo decir que en Guanajuato es donde tenemos más cuarteles de la Guardia Nacional y estamos ayudando. Y en esto no tenemos diferencias con el gobierno del estado, porque es la seguridad del pueblo”, indicó.