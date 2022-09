Medio Siglo

La foto de la sorpresa

Sigue la tarifa UniDos

Reingeniería a Qrobús





Vencido el plazo que les impuso para mejorar el servicio, Mauricio Kuri anunció una sacudida al sistema de transporte público que siempre ha dependido del desempeño de los concesionarios, pero sin acercarse a un riesgo de paro como sí le sucedió a Pancho Domínguez.

Un nuevo intento de arreglar el problema número uno de la zona metropolitana.

Sin llegar a una decisión de requisa del servicio, pues con las obras en 5 de Febrero sería un gran daño a la ciudadanía, la “reingeniería” que plantea el Gobierno estatal a partir de octubre es aprovechar la partes buena de lo que ya hace Qrobús, quitarle las rutas donde no es competitivo para reasignar a nuevos operadores y sincronizar un mecanismo funcional.

Se trata de un plan a término medio entre el caos que sería una requisa y la inacción ante un problema de urgente solución y que mete mucha presión a la administración estatal, pese a su alto compromiso por enfrentar y no evadir los problemas recibidos.

Falta ver el pataleo de los concesionarios, especialmente las grandes empresas como ADO y Flecha Amarilla, que han sido indolentes y omisos en perjuicio del ciudadano.

SIGUE TARIFA UNIDOS

Por encima de cualquier cambio que exista en el sistema, esquemas como la tarifa UniDos seguirán en operación para los sectores preferentes.

Adultos mayores, estudiantes mayores y personas con discapacidad física reciben el servicio por solo 2 pesos, en un esquema de apoyo que se volvió ya un emblema de la gestión de Kuri.

ELLAS AL RESCATE

Hoy inician capacitación más de un centenar de mujeres queretanas en cuyas manos será confiada la renovación del servicio de transporte, porque los operadores varones además de escasos han tenido que ver con el deterioro que se padece.

En un par de meses, quizá para finales de año, estaremos siendo espectadores del histórico ingreso de esas mujeres como operadoras del transporte público local, lo que abre -al menos- una pequeña rendija de esperanza de que las cosas pueden ir mejor… o no tan peor.

TÍPICO

A unos días del informe del gobernador, entre los diputados locales de Morena el diálogo sigue atorado y no hay definición de quién pronunciará la postira de esa fracción durante la ceremonia que se realizará este sábado. Al menos así lo informó Juan José Jiménez.

VACACIONES

Previo a su Informe de Gobierno que será el próximo 25 de septiembre en el Centro Cívico, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, tomó desde el 2 de septiembre una semana de vacaciones. Se informó que aprovechará para atender asuntos personales.

DE MALA NOTA

Una parte del panismo queretano se dio por aludida con la reunión de Mauricio Kuri con el desprestigiado y chapulín regidor priista de Corregidora Héctor González Flores.

La cortesía al tristemente célebre personaje del PRI sólo tuvo saldo negativo.

DE TODO Y SIN MEDIDA

El efecto Héctor González Flores siempre es una onda expansiva de ofensas, problemas y traiciones.

Y para muestra ahí está que en el PRI, o lo que queda de él, también se tomó la reunión como una ofensa a la inoperante dirigente Abigail Arredondo.

En resumen, un desastre como todo lo que toca Héctor González Flores: ex funcionario, ex calzadista, ex priista, ex panchista y ex “coyote” de la CEA, aunque el ex que más le pesa es el de ex presidiario.

Tras salir de la cárcel por robo de auto y fraude, traicionó a Roberto Loyola y brincó a la campaña del panista Pancho Domínguez, pese a haber combatido al PAN con campañas sucias y hasta a golpes.

Quienes vivieron el episodio señalan a Héctor González Flores junto con Adrián Martínez como autores del escándalo de la edecán para ensuciar la campaña de Domínguez Servién con una falsa denuncia de acoso sexual.

Hoy, sólo por gracia de la peor desgracia que vive el PRI, le alcanza para ser regidor.