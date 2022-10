Medio Siglo

Nava a Cumbre de Negocios

Gilberto, campaña y paro

Rectora ¿víctima o culpable?

Interesante la relación de Mauricio Kuri González con las “corcholatas” de la 4T.

El gobernador ya saludó y cotorreó vía telefónica a su amigo y ex colega en el Senado Ricardo Monreal, el fin de semana se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y en los próximos días coincidirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en un evento de la Universidad Anáhuac.

Nomás le falta Claudia Sheinbaum, que dice (y dicen) que es “la buena”.

OPERADORES

La visita de Marcelo Ebrard va a poner a muchos en su lugar y dejar claro quién es su real representante en Querétaro: si el equipo de Santiago Nieto Castillo con Juan Carlos Larracoechea al frente, el ex candidato Arturo Maximiliano García Pérez o el auto llamado Consorcio 4T, porque todos dicen ser sus “enlaces”.

CEGUERA DE TALLER

El periodista Rafael Pinzón entrevistó, justo en el punto más cerrado de las negociaciones, a Teresa García Gasca, quien dio pasos decisivos para el diálogo con los estudiantes paristas, aunque eso implique ceder ante los intereses políticos que insisten en tener cerrada la Universidad Autónoma de Querétaro.

La rectora concedió solicitudes de licencia de 4 funcionarios que exigían los estudiantes, entre ellos el abogado general Gonzalo Martínez y el coordinador en la Sierra, Juan Fernando Rocha Mier.

En la interesante entrevista para ADN Informativo, la rectora reconoce, aunque desde hace 4 años ella misma lo fomenta y ejerce, que “he detectado” intereses políticos dentro del movimiento parista de la UAQ.

En cambio, no detectó que la politización comenzó desde que puso en su equipo al ex coordinador de campaña morenista Gonzalo Martínez o al ex diputado panista Rocha Mier, e incluso antes: cuando ella recibió apoyo del rector y hoy senador de Morena Gilberto Herrera Ruiz, “súper delegado” de la 4T y fallido aspirante a gobernador con el que hoy ya ni siquiera se habla.

El paro que tiene sin clases a miles de estudiantes, dice García Gasca en la entrevista con Pinzón Galván, comenzó a politizarse una semana después de que cerraron las escuelas. Aunque Usted no lo Crea…

POR LA “TRANSFORMACIÓN”

El sábado marchó el ex rector y actual senador morenista Gilberto Herrera Ruiz junto con los estudiantes que apoyan el paro de labores de la UAQ. Por si alguien tenía dudas de su activismo.

Y también, igual que el resto de los morenistas, para el senador Herrera Ruiz la campaña electoral del 2024 ya comenzó desde ahora y se le ha visto muy activo recorriendo municipios.

Se presentó en la comunidad de Santa Lucía, en San Juan del Río, para colocar la primera piedra de la obra federal de un telebachillerato y horas después con indígenas de San Ildefonso y Santiago Mexquititlán, en Amealco.

DE TRÁMITE

Si los diputados locales esperan la minuta de reforma constitucional que amplía la presencia militar en labores de seguridad pública hasta el 2028, tendrán que hacerlo sentados porque no les va a llegar hasta que sea aprobada por los congresos “amigos” o de la 4T.

Es estrategia para no arriesgarse ni darle la oportunidad a las plazas donde saben que votarán en contra, como Querétaro. Cuando puedan salir a decir que ya es cosa aprobada por la mitad más uno de los estados, entonces la mandarán a entidades adversas para acabar el trámite.

POLICÍAS CON OBJETIVOS

Todas las policías queretanas aplican como herramienta fundamental el Trabajo por Objetivos Planificados para combatir la cifra negra delictiva, pues además de promover la cultura de denuncia y agilizar el acceso a la justicia a través de las tabletas electrónicas en el sitio de los hechos, también abren carpetas de investigación por parte de los oficiales al intervenir en hechos flagrantes.

NAVA A LA MÉXICO CUMBRE DE NEGOCIOS

Mañana participa el alcalde capitalino Luis Nava en la 20 México Cumbre de Negocios, dentro del panel “El futuro de las ciudades inteligentes en México”, el evento empresarial más importante del país, donde -por cierto- hoy robará cámara el muy de moda piloto Sergio “Checo” Pérez.

En tiempos de austeridad republicana y pobreza franciscana, con escaso apoyo a los gobiernos locales y cuando se eliminan fondos para los municipios, Nava hablará de cómo sí es posible desarrollar tecnología, apostar a nuevos esquemas digitales e impulsar ciudades inteligentes para mejorar la calidad de vida.

Estará acompañado por el presidente de la nueva comisión Smart Cities de la Confederación de Cámaras Industriales de México, Marco Gutiérrez, para compartir los avances y proyectos a futuro que tiene la capital queretana para sumarse a esta tendencia global de digitalización de servicios, tecnologías avanzadas, hiperconectividad y recursos renovables.

El comité organizador volteó hacia el Municipio de Querétaro por la apuesta del actual gobierno a las nuevas tecnologías con acciones como la creación del Centro de la Innovación y la Creatividad (“Bloque”) y los apoyos a proyectos de energías limpias y explotación tecnológica.