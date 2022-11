Medio Siglo

Otro partido a Connie

Desairan a la CATEM

Trato impecable a Adán





Amor con amor se paga y así el Congreso estatal de mayoría panista le dio al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, un paseo cómodo y sin contratiempos por territorio de lo que el presidente de México suele llamar de adversarios conservadores.

El titular de Segob llegó en “modo Checo” a Querétaro, primero a una reunión cordialísima con Mauricio Kuri González y luego a dar show en la esperada presentación ante el Congreso estatal, que es donde en sus visitas a otros estados acostumbra volcarse en calificativos.

Aquí eso no sucedió.

A lo más que llegó la más engañosa de “las corcholatas” que tiene AMLO es a señalar que en el Congreso de Querétaro las letras de oro dedicadas al Ejército Mexicano están incompletas.

También azuzó a los legisladores a dar un voto de conciencia a favor de la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, soltó chascarrillos malos y se fue como llegó, como un “rockstar”, contento y atendido. “Cuando guste…”.

IMPECABLES

Igual que su jefe el presidente, el de Segob se fija demasiado en los simbolismos. Eso sería (y nada más) la eventual aprobación que vino a buscar de la reforma en el Querétaro panista de Mauricio Kuri, pues ni falta que hace el voto de nuestro estado a favor, teniendo ya el “sí” de la mayoría de legislaturas.

Se ve difícil que con tan poco se revierta el voto azul y de sus aliados, pero cuando menos Adán Augusto se lleva el simbolismo de la extraordinaria cortesía política del gobernador, de su partido y sus legisladores que no tenían ni tantita necesidad de exponerse al sainete.

DESAIRE A CATEM

Más que soluciones, la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, gusta de alimentar conflictos.

Así se vio durante la visita de la secretaria federal Luisa María Alcalde, porque la funcionaria estatal omitió invitar a la dirigencia local de la CATEM.

En cambio, sí llamó a muchos actores menos representativos del sector laboral.

No es la primera vez que San Martín desaira a la nueva central obrera, pero sí la más significativa porque está reciente, si no es que aún en marcha, la negociación sindical sobre obras fundamentales para todo el estado.

Dejar a la CATEM fuera de la reunión de trabajo con Luisa María Alcalde fue un maltrato ocioso a la dirigencia estatal de Erik Osornio.

¿Pero qué necesidad…?

MALTRATADO

Siempre controversial, el ex candidato de Redes Sociales Progresistas, Miguel Nava Alvarado, presentó la queja 2022/107461 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del INE y del Municipio de Corregidora.

Dice que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal -junto con personal de seguridad privada del INE- lo detuvieron y lesionaron al negarle la expedición de la credencial para votar por no traer cubrebocas, presuntamente cuando la medida sanitaria era vigente.

NUEVO SATÉLITE

Si las cosas siguen como van con las asociaciones civiles que buscan ser partidos políticos estatales, sólo tendríamos uno nuevo. Y sería el que encabeza Connie Herrera, quien ya se aprendió el camino y estaría repitiendo lo que empezó con Querétaro Independiente, pero ahora con Querétaro Seguro.

Las otras tres asociaciones, aunque algunas han hecho su luchita, traen poco jale entre la población y no les está siendo fácil alcanzar los números requeridos, por lo que tendrían que acelerar para tenerlos en 3 semanas que restan.

MAL Y DE MALAS

Movimiento Ciudadano será dizque tercera vía nacional y tendrá la cancioncita más pegajosa, pero en Querétaro no tiene registro… ni futuro.

Los encabezados por César Cadena sólo han levantado un par de aspirantes a candidatos y lo demás se lo están dejando a la suerte, pensando que van a venir Samuel García o Luis Donaldo Colosio a hacerles la chamba. O convertirse en la alternativa de algún panista rencoroso con su partido.

¿SERÁ…?

Hablando de cartuchos quemados y tomando las reservas necesarias, más tratándose de él, un viejo priista comienza a meter su nombre entre los aspirantes a candidatos a la presidencia municipal de Querétaro.

Se trata del ex dirigente estatal, ex alcalde y ex diputado local y federal, eterno candidato a todo Jesús Rodríguez Hernández. Que ya hace sus tradicionales acuerdos en lo “cortito” para ser una alternativa de partido en el 2024.