Medio Siglo

Neo morenistas a marchar

Maximiliano… al Mundial

Nava alista salto al Senado





La marcha de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador fue una gran oportunidad para algunos exiliados de otros partidos políticos de enseñar músculo para competirle a los propios morenistas por las candidaturas que ya están a la vuelta de la esquina, sobre todo en las municipales.

Viejos lobos como Gabriel Olvera, “El Gavilán” de El Marqués, o folclóricos personajes como el impresentable ex presidente municipal de Colón y ex presidiario Alejandro Ochoa Valencia, quienes representan intereses importantes en sus municipios y tienen aspiraciones propias o a través de terceros, no dejaron pasar la oportunidad de mostrarse.

MORENISTA EN QATAR

Y es que acarreados o no, para los del partido Morena y sus satélites, especialmente para los que alguna vez han sido candidatos o quienes pretenden hacer carrera política en la 4T, fue obligado el viaje a la Ciudad de México.

Asistieron a la marcha de apoyo a Andrés Manuel López Obrador organizada por él mismo para aplastar en comparaciones a la marcha “en defensa del INE” del día 13.

Excepto Arturo Maximiliano García, morenista de nuevo cuño que fue candidato a la alcaldía de Querétaro y planea volver a serlo en 2024, pues mejor se dio el gusto de ir al Mundial de Qatar.

Retorciéndose por la envidia, “chairos” y “fachos” queretanos vieron por televisión que el ex panista no aplicó lo de “primero los pobres…” y se fue al estadio Lusail para el partido Argentina-México, un viaje calculado “a lo pobre” en cuando menos 500 mil pesos y un día antes de la gran marcha del presidente.

VOLUNTARIOS

Con la promesa de días libres, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) de San Juan del Río fueron "invitados" a participar en la marcha convocada por Andrés Manuel López Obrador.

Fuerte movilización se vio a las 4 de la mañana en los diferentes puntos de reunión, a pesar del frío, buena cantidad de sanjuanenses acudieron a tomar el bus gratuito que se les proporcionó.

ESTRATÉGICO

Luis Nava Guerrero no descuida su proyecto 2024, para lo que mantiene una estrategia de posicionamiento nacional

El presidente municipal de Querétaro está hecho en las campañas políticas de aquel panismo que romantizaba con algún día ser opción real de gobierno. Y, buen entendedor, Nava incrementa su posicionamiento con sectores clave del partido y de las cúpulas políticas de la Ciudad de México… por lo que se pueda ofrecer.

RECLAMO CICLISTA

Un presupuesto más equitativo a infraestructura para peatones y bicicletas exigieron ciclistas a las autoridades municipales de Querétaro tras la muerte de un ciclista que murió luego de ser atropellado en Prolongación Bernardo Quintana la semana pasada.

Cuestionaron, por ejemplo, que para el Corredor ciclista de El Jacal se hayan destinado 9 millones de pesos, cuando el Distribuidor vial de San Pedro Mártir costará más de 290 millones de pesos.

Reconocieron la disponibilidad que tiene la Secretaría de Movilidad Municipal para apoyarlos en sus peticiones, pero manifestaron que la dependencia tendrá un presupuesto que no depende de su titular.

CASUAL

Este lunes a eso de las 11 de la mañana el consejero electoral del INE Martín Faz Mora estará en Querétaro para presentar el “Informe País 2020”, 24 horas después de la marcha de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, enemigo público número 1 del organismo electoral.

Más “casual” es que lo acompañará Marcela Ávila Eggleton, directora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAQ, cuya denuncia ante el Consejo Universitario de la desatención a un caso de violencia de género fue la chispa que prendió el paro en la Universidad y aspirante a suceder a Teresa García Gasca en la rectoría.