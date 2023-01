Medio Siglo

Transporte es prioridad

Comen ansias en Colón

Cabrera rescata el río

En un hecho sin precedentes en el municipio de San Juan del Río, el gobierno municipal de Roberto Cabrera Valencia ha hecho intervenciones para mejorar el aspecto del río San Juan.

Durante el 2022 lograron avances considerables y se anunció que, durante el mes de febrero de 2023, se realizará una segunda etapa, labor que es respaldada por grupos ecologistas, quienes han convocado a la ciudadanía a fortalecer estos esfuerzos que se están desarrollando de manera conjunta.

Esta intervención resulta importante ya que este icónico espacio del municipio, se había convertido en una bandera política que, después de las promesas, era abandonado.





CAMBIOS DRÁSTICOS

Nuevas y espectaculares medidas estatales para una mejor operación del transporte público serán anunciadas el próximo mes de marzo por parte del gobernador Mauricio Kuri González.

Con el incómodo, pero muy necesario, Paseo 5 de Febrero en construcción, la prioridad de la administración estatal sigue siendo mejorar la movilidad, pero sobre todo cumplir la meta de hacer efectivo el nuevo modelo, cuando menos en la zona metropolitana de la capital.

Con eso como prioridad es que creó la Agencia Estatal de Movilidad que tiene más atribuciones para poner orden a las concesiones y que los transportistas rindan un servicio ágil, eficiente y cálido.

En marzo, nos adelantan, el mandatario ordenará pasos determinantes para ello y de paso comenzar a contrarrestar la percepción negativa sobre el servicio de los concesionarios, cada vez más apretados por las autoridades. No se mandan solos.

ANSIOSOS EN COLÓN

Uno es rojo, viste de verde pero quiere ser candidato guinda. El otro es ex rojo, ex azul y también quiere ser candidato guinda. Así está la lucha por la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Colón entre el priista que trabaja como secretario del Ayuntamiento de Huimilpan, Sócrates Valdez, el ex alcalde encarcelado Alejandro Ochoa, o si no se puede con ellos sus esposas, la ex diputada priista Antonieta Puebla Vega o María Hernández Uribe, consejera estatal de Morena, respectivamente.

En el caso de Sócrates, la apuesta es que sea uno de los feudos que reclame el Partido Verde como suyos para poner candidato, mientras que Ochoa desde el año pasado se pasea por todo el municipio echando la casa por la ventana.

DESDÉN

Vaya cara con la que estuvo el excandidato a la presidencia municipal de Querétaro por Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, durante toda la presentación del proyecto #ConMarceloSí, encabezado por el fiscal general del estado de Hidalgo y aspirante a candidato al Senado, Santiago Nieto Castillo.

Y cómo no iba a estar molesto si, a pesar de que es el dirigente del otro proyecto de apoyo a Marcelo Ebrard en el estado denominado “Movimiento Progresista”, lo mandaron a la orilla, porque el centro lo ocuparon el sanjuanense y el coordinador de la bancada de Morena en la LX Legislatura local, el expriista Juan José Jiménez Yáñez.

CESADA

Aunque poco se sabía de sus relaciones políticas en el partido Acción Nacional, la ahora ex contralora del municipio de Ezequiel Montes, Ada “N”, presumía a la alcaldesa Guadalupe Pérez su cercanía y el apoyo que tenía en el partido.

En sus redes sociales la ex contralora cesada presumió una sola foto con el entonces secretario general del PAN, Martín Arango, y se dice que buscó apoyo de Antonio Rangel para salir del problema en que se metió ella sola al amenazar a policías de Cadereyta, cosa que nos aseguran era actitud recurrente.

EN EL SÓTANO

Los acuerdos y negociaciones se hacen entre pares que tengan condiciones iguales para poner sobre la mesa. Como pasa entre la dirigente estatal del PRI, Abigail Arredondo, y el dirigente estatal del PRD, Diego Urias.

El tricolor no tiene un solo militante que haya triunfado en las últimas elecciones locales del 2021, porque los presidentes de Colón, Manuel Montes, y de Amealco, René Mejía, sólo usaron el membrete; y el segundo ni registro tiene, pero igual se reúnen para tener una estrategia unificada cuando le pidan al PAN que los rescate.

A LA BASURA

Las papeleras solares compactadoras que se instalaron en diversos puntos públicos del Centro Histórico, y con las que la capital se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica en utilizarlas, fueron suspendidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por violar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

Se venía venir, porque en redes sociales se leían comentarios de comerciantes y vecinos inconformes porque esta infraestructura había sido instalada a las afueras de sus viviendas o negocios sin su consentimiento, además de que no coincidían con la imagen urbana de la zona.