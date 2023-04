Acá entre nos | Instituciones sin dientes, corrupción segura 

A los que viajaron para “Salvar el Fuego” con Guillermo Arriaga, recordarán que divide al país en dos, los que tienen miedo y los que tienen hambre.

Vemos por un lado los que tienen hambre de destruir, de pretexto anacrónico o de morderle los brazos a las instituciones, de regresar al retrato en sepia.

Los otros, tras bambalinas, los ciudadanos, a los que les crujen las tripas por el hambre de recibir información veraz, contrapesos reales, democracia empírica.

Y el hoyo donde están los que tienen miedo de dejar el poder y se mueven con las ganas de comerse vivos a los que tienen hambre de “a deveras”.

En este mes de la niñez, les dejamos como esparcimiento un México dejándose extirpar la dentadura de las instituciones.

Todo esto con el pretexto de la caries de la corrupción, sonrían al espejo, nos estamos quedando chimuelos, pero la muela enferma sigue infestada.

Sobran estudios, entre ellos uno realizado por la organización Transparencia Internacional, que ubica a México como uno de los 50 países más corruptos del mundo.

Te veo México en el limbo entre esa fotografía del país multicolor y el regreso al claroscuro.

¿Cuándo ha fracasado un país? Cuando hay más programas sociales que niños felices o dinero en las familias y cuando los jóvenes prefieren recibir del gobierno que aportarle a México.

Hacer una máquina multiplicadora de dependientes económicos del gobierno no está funcionando, basta ver el Índice de Progreso Social 2022, donde México pierde posiciones en 7 de los 12 componentes del progreso social.

“Respecto al año anterior México perdió 5 posiciones en Inclusión;3 posiciones en Vivienda, Salud y Bienestar.”

Perdimos porque México ha extinguido o tiene en proceso de debilitación a más de 70 instituciones y organismos.

No todo es negro, en el mismo Índice mejoramos en el Acceso a la Información y Comunicaciones con un incremento de 32 puntos.

Cómo día de los incongruentes, hoy el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está peloteado por el reventado de quórum y la sala de espera de nombramientos. Instituciones sin dientes, ceguera segura.

A muchos no solo se les olvida cómo, sino a qué llegaron, esos que dijeron que había llegado la era anticorrupción.

Te tengo una noticia, ni cerca. El 86.3% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de gobierno según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021.

Y además, la cara corrupción nos costó en estimaciones de la misma encuesta, 9,500 millones de pesos, lo que equivale a 3,044 pesos en promedio por persona.

No puedo estar más de acuerdo con el Presidente López Obrador cuando dice que “no le puede costar tanto al pueblo mantener al gobierno”. Pero la ruta está en mejorar las instituciones, no destruirlas, darles una cucharada de eficiencia y ética pública, no de droga para dormir. Una buena institución sale más barata que la casa de paja de los 3 cochinitos.

En fin, te invito a proyectar la fotografía a color, esa donde los jóvenes prefieren ser empresarios, deportistas y profesionistas antes que el ahijado dependiente de gobierno. Dejemos de vender a la niñez una vida gratis y sin sudor.

Visualiza el país donde nos preguntamos qué puedo hacer por ti, México, antes que el “qué más puede regalarme el gobierno”.

Ahí donde el partido que gobierna no enciende el conflicto, tampoco es el ingeniero de sonido de la confrontación y el melodrama, mucho menos la aduana que decide quién es más mexicano que otro.

Ese México de colores donde hay más de lo que nos une y menos de lo que nos divide.