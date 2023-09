Acá entre nos | Menos huella y más bolsillo

Durante mucho tiempo se pensó que el bolsillo de los negocios y el cuidado del medio ambiente eran enemigos. Se decía que no podía existir uno con el otro, hoy no pueden existir uno sin el otro.

Lo sostenible se veía caro, hoy sabemos que no, que de hecho las prácticas baratas en materia de medio ambiente salen muy costosas, no solo para la biodiversidad, los ecosistemas y el planeta, también para la rentabilidad de las empresas. Como si fuera selección natural, la misma sociedad, las leyes y las futuras generaciones se encargarán de descartar a las empresas que no sean sostenibles.

Hay una premisa: para invertir hay que ahorrar, si no queremos pedir prestado a las próximas generaciones. Uno de los ahorros más importantes es el que se hace en energía.

La semana pasada el gobernador Mauricio Kuri y el alcalde Luis Nava entregaron kits fotovoltaicos en beneficio de quien mueve la carreta de la economía: MiPyMEs establecidas en el municipio de Querétaro.

La descarbonización de la ciudad a través de la incorporación de energías limpias con paneles solares a las MiPyMEs es una acción que posibilita dos grandes avances, engordar el bolsillo de las empresas al tiempo que adelgazamos la huella de carbono. Necesitamos que las micro, pequeñas y medianas empresas incluyan el concepto de descarbonización en su vocabulario.

El concepto de éxito en una empresa ha ido evolucionando y hoy hay ingredientes en el menú de la competitividad que son indispensables:

Enfoque de sostenibilidad, el cómo se relacionan las empresas con el agua, la energía, la reducción de emisiones, esquemas de economía circular o de consciencia ambiental.

Sentido innovador, dicen que innovar es la única ventaja competitiva sostenible en el tiempo.

Visión a futuro, aquí entra el famoso nearshoring y la oportunidad histórica que tiene nuestro país con el tablero geo político, que nos puede abrir grandes posibilidades frente a la relocalización de empresas, contexto que tiene fecha de caducidad. Si bien México es un país emergente, tenemos el riesgo de no alcanzar a aprovechar la relocalización de inversiones por tres factores: agua, infraestructura y energía.

Capacidad de adaptación, no es la empresa más fuerte económicamente la que sobrevive, es la que mejor se adapta para evolucionar, la pandemia fue un muestrario.

Enfoque humano, cumplir con estándares como la NOM035 para tener un buen clima organizacional, prevenir la violencia de adentro para afuera, y promover la poco atendida salud mental de los colaboradores. Tenemos empresas estresadas, México se encuentra entre los primeros lugares con el mayor número de personas con estrés. En un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se advierte que cerca del 29% de los trabajadores tienen jornadas excesivas, lo cual desencadena consecuencias psicosociales severas.

Estamos en un estado y un municipio competitivos, no por inercia, por sinergia, porque los desafíos económicos no nos limitan y los globales no los vemos lejos, los operamos de cerca, no los enfrentamos en solitario y esa es nuestra receta.