Acá entre nos | Mujeres en el cielo

“De grande no sólo quiero ayudar a hacer piezas de aviones, quiero despegarlos, crearlos, volarlos, innovar para mejorarlos, dirigir las empresas que los venden y encabezar aquellas que los llevan al cielo”.

Esto podría decirnos una joven latinoamericana cualquiera en el 2023.

La realidad global le respondió: Sí, nos vemos en más de 200 años.

Aquí se resume lo que pude escuchar de mujeres jóvenes de Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y México participantes del programa “Women in the Sky”, impulsado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Un gran ejercicio y acierto de la Universidad el recibir a esta nutrida comitiva.

No pude evitar poner cara de signo de interrogación mientras preparaba mi ponencia y revisaba los números globales de las mujeres en la industria, particularmente en la aeroespacial.

Es difícil ver a los ojos al futuro y decirles a estas jóvenes que según un informe de ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, estamos a 286 años de cerrar brechas en materia de protección legal, además de estar a 140 años de alcanzar la representación equitativa entre hombres y mujeres en puestos de poder y liderazgo en el lugar del trabajo.

Te comparto algunos datos no muy cómodos de escribir, arrojados por estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2022): Si aterrizas en México como mujer, te enfrentarás a una baja participación femenina en la plantilla laboral de las empresas listadas en la bolsa mexicana de valores con apenas un 36%; en las direcciones de áreas jurídicas el dato baja al 21%.

Solo un 10% de los puestos de dirección de finanzas son ocupados por mujeres, y en las direcciones generales únicamente el 4%.

Estamos en el momento de cambiar el destino al que viajan millones de niñas, trepadas en un avión en el que ya se vale soñar y eso es un avance, pero cuesta trabajo aterrizar. El reto es claro, más mujeres en la industria aeroespacial le dará más y mejores horas de vuelo a la economía mexicana y global.

De cada 10 personas que trabajan en la industria aeroespacial, solo 2 son mujeres(ONU2020). Este dato nos recuerda que no solo hay que capacitar al talento femenino sino multiplicarlo y esparcirlo en la industria con buenas estrategias de orientación vocacional y políticas de promoción empresarial de la mujer.

De acuerdo con el estudio Lift Off To Leadership Advancing Women in Aviation, elaborado por Oliver Wyman y la International Aviation Womens Association, en la aviación, las mujeres sólo ocupan 10% de los puestos directivos.

El 5.2% de pilotos de aerolíneas comerciales a nivel mundial son mujeres. Esto aunado a que sólo el 3% de los CEOs de aerolíneas son mujeres (Statista, 2018).

La realidad es que una pandemia, la pobreza, las crisis económicas, el cambio climático y la violencia llevan acento, mayúscula y negritas cuando se trata de que el blanco sea una mujer.

Cuando se tuvo que despedir a parte de las plantillas laborales por los efectos de la pandemia, la lista la encabezaron las que se identificaban con M de mujer.

El otro día escuchaba el testimonio de una mujer del sector aeroespacial que decía “es una industria global, pero es un mundo muy pequeño”.

Sin duda se ha visto un avance considerable en la parte operativa de la industria, el reto y el siguiente puerto de aterrizaje para la mujer es el liderazgo, la conquista de altas direcciones. Captar y promover el talento femenino debería ser ya un reflejo consciente de supervivencia de las empresas y un requisito del inversionista.

Según estadísticas de la ONU, del total de astronautas que han habido en la historia, 11% han sido mujeres.

A las jóvenes latinoamericanas de “Women in the Sky” no les escondí los datos, les dije la verdad, que eran números y que eran reversibles.

Decidí contarles la historia detrás de las mujeres que si forman parte de los números buenos. Pensé en lo que les hubiera dicho una mujer como Amelia Earhart, la primera mujer en volar sola a través del Atlántico, y les repetí su poco famosa frase: “El valor es el precio que la vida exige para conceder la paz”.

Luego les pedí que de regreso a sus países escogieran a 5 niñas que vayan ingresando a primaria y que les compartan la pasión que encuentran en la industria aeroespacial y su derecho irrenunciable no solo a volar su sueño, sino a aterrizar su liderazgo.