El caballo de México se desboca, se le acabó la fuerza de la mano izquierda y le dice a la demagogia: “voy a dejarte el mundo para ti solita”.

En el menú del día tenemos: politización de la Justicia.

Morena propone que puedas elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la carta, metiendo al juego de las campañas políticas al alfil de protección de la Constitución, que resguarda a la reina de la democracia.

En el partido tenemos a Morena contra las instituciones, ahora pasa a la silla la SCJN, por invalidar la primera parte del famoso Plan B.

¿Cuál es el remedio de Morena para hacer valer la única ley que conocen que es la Ley del Talión? Someter a los ministros de la SCJN al escrutinio del viciado escenario electorero, hacerlos candidatos que deban ganarse la toga en los comicios. Con el riesgo de asegurar mejores candidatos que defensores de la Constitución. La popularidad por encima de la técnica.

Los viajes en el tiempo se descubrieron en México, pretenden que regresemos 150 años atrás a la Constitución de 1857 donde se incluyó el voto directo para elegir a los integrantes de la SCJN.

A propósito del mes de mayo, primero invoquemos a la madre de los mexicanos, esa que le da cohesión a México, que nos guía y corrige, que nos da derechos y obligaciones: La Constitución.

Hace unos meses vivimos el cumpleaños 106 de su promulgación y hoy, actores de Morena convocan al funeral de su esencia. Esa donde el equilibrio es parte del ecosistema institucional, donde los poderes se dividen para unir a México.

Recordemos que el gobierno se divide en 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno funge como peso y contrapeso del otro. El Poder Judicial dentro de sus muchas atribuciones tiene como misiones 1) Ser guardián de la Constitución, 2) Interpretarla e 3) Impartir justicia a todas y todos por igual.

“Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tus derechos están protegidos por La Constitución y La Constitución por nosotros.” Si dejamos a la Justicia a la suerte de consultas públicas o procesos electorales, se vislumbra que no quedará ni Suprema, ni Corte ni Justicia y mucho menos nos quedará Nación.

Imagina la posibilidad de que toquen más veces a tu puerta a repartir propaganda política, ahora con contenido jurisdiccional. El mejor ministro será el mejor candidato, el que dé más votos y más leal al proyecto en comando.

Esperamos que en los próximos meses no diga el menú: Montesquieu ha muerto en México, los poderes están más licuados que nunca y el país más dividido que siempre.

Desprestigiar al Poder Judicial, conformado no sólo por 11 ministros, sino por una estructura de magistrados y jueces locales, es escupir para arriba y sale de sus atribuciones y límites establecidos en la propia Constitución.

Ya vamos escuchando el plan “C”, quedan todavía muchas letras en el abecedario. Esperemos que las instituciones mexicanas no caigan en las manos de la peligrosa confusión demagógica que enmascara la persecución política de aquellos incómodos al proyecto.

No dejemos en una tómbola electoral el destino de la Justicia. La Justicia no se vota. No todas las batallas se juegan en las urnas. La Justicia no está al arbitrio de los partidos políticos ni mucho menos de la ideología del gobierno en turno.

Esperemos, pues de democracia sólo nos quedaría el demo. No a partidizar la Justicia.





*Secretaria de Desarrollo Sostenible