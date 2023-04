Apreciable lector, bienvenido a nuestra primera cita, empecemos con un acertijo.

¿Sabes qué le dijo la economía a las mujeres? Ubícate, aunque el piso es cada vez más parejo, hay niveles.

En respuesta, las mujeres futuristas le preguntaron a México:

“Y a ti ¿cómo te caería un incremento del 15% al PIB? Pues si te interesa, sólo tienes que hacer que 2 sumen a 8.2 millones, en 7 años”.

Esto es así, ya que según estimaciones del IMCO para el 2030 el PIB podría ser 15% mayor si el gobierno y el sector privado implementaran acciones para sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía mexicana.

Primero quisiera invocar al, así como anhelado, contaminado, pero no por eso menos verdadero “sueño mexicano”. Ese donde la pobreza no es romántica, simplemente no es, donde el potencial económico y social detrás de cada mexicana no está definido por su condición, porque su origen no determina su destino.

Hablo de ese “cuando” tan utópico como realista “cuando” las oportunidades de ser, dedicarte a y crecer no tienen más límite que la decisión de cada quien.

Y así como el mole no es lo mismo sin tortillas, de nada sirve tener un platillo de oportunidades si no todos pueden acceder a ellas, así la libertad para algunas es agria y para otros, dulce. Es como limitar a la vista y no al gusto un plato lleno de comida (empleo, crecimiento, oportunidades), no poder comerlo, solo verlo.

Eso viven muchas mujeres como reto en su vida laboral, el síndrome del mole sin tortillas.

Por eso, dentro de ese “sueño mexicano”, el más lúcido de todos sabe que para que un cuerpo, el que sea, produzca su máximo potencial de energía/economía, no puede estar privado de la mitad de su cerebro femenino.

Entre ese sueño mexicano y la realidad existe un concepto: brecha salarial.

Brecha = lesión por desequilibrio económico, herida social, desigualdad, síntoma doloroso por fallas estructurales, asimetrías por exclusión social, distancia entre las oportunidades de uno y las de otra.

Pero no es tan sencillo como decir que vamos a incrementar 3 veces la tasa de participación laboral femenina conforme a su tendencia actual de crecimiento y ya.

¿Y cómo pasar del “bacheo con atole” el parcheo y el fresado de asfalto a la infraestructura todo terreno?

Si esto no te llega por el corazón, por lo menos que entre por sentido común. Una mujer que no trabaja es mucho más vulnerable a la violencia económica que es la puerta a muchos otros tipos de violencia, además de ser mucho más propensa a la pobreza que un hombre.

Ya sé qué estás pensando, y lo sé, claro que hemos tenido avances, cada vez escuchamos más el “Ay, mijita, hoy en tu salón de derecho ya son más mujeres que hombres”, “Cuando yo entré a trabajar en esta empresa, hace 30 años, éramos solo dos mujeres, hasta entrábamos al baño de hombres”, “Recuerdos de esas legislaturas en las que no existía comisión dirigida a la mujer, pues no había ni diputadas, todas detrás del telón”.

Ahora el reto ya no es solo ocupar las butacas y las aulas, los curules y tribunas o dar con el equilibrio hormonal entre la excesiva testosterona y baja de progesterona, sin la cual se enferma el útero de las empresas.

La buena noticia es que cada vez somos más mujeres en las empresas, en el sector público y en la vida económica.

La mala es que todavía tenemos una carrera de 14 kilómetros por delante:

En noviembre del 2022 el Instituto Mexicano para la competitividad (IMCO), señaló con datos oficiales que, en México, las mujeres tienen ingresos promedio 14% menores que los de los hombres. Es decir que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 86.

Esto significa que, a nivel nacional, si una mujer quisiera tener el mismo ingreso promedio al año que un hombre, tendría que trabajar 51 días más al año para obtenerlo, casi dos meses.

Se trata de que quien trabaja lo mismo, gane igual, que la calificación para un puesto no tenga atajos por género y tampoco las bajas tengan como salida rápida el criterio de selectividad de si eres hombre o mujer. Que una mujer no tenga que renunciar al sueño laboral por el sueño de la maternidad.

Que no se tengan letras chiquitas al momento de llenar una vacante y ser mujer no implique entrar en una desventaja.

Que ya no sean solo 4 mujeres productivas de cada 10 en edad de trabajar en México, mientras hay casi 8 hombres de cada 10 en el mismo supuesto.

Que las mujeres no sean violentadas por no tener independencia económica.

Así que gobiernos y empresas por favor no le resten productividad a nuestro país. El piso parejo no le quita oportunidades a nadie, en realidad es todo lo contrario.

Dentro de las muchas recetas tenemos la de establecer una infraestructura de cuidados, promover diagnósticos de esta situación en los centros de trabajo, más estancias infantiles, asilos y escuelas de tiempo completo para que la flexibilidad por cuidados no sea un pretexto.

Expertos internacionales ya han dicho que se necesitarán 275 años para cerrar la brecha salarial de género a nivel mundial.

Yo no sé tú, pero si quiero vivir para contarlo, para superar un obstáculo hay que quitarle lo invisible.

Así que no, no renunciamos al sueño a la mexicana, de ver a niñas con ambiciones en los sectores más remunerados, convirtiéndose en historias que no se han contado y vidas que no se han diseñado ni limitado.

Pido un deseo este 2023 que cuando mi hija quiera crecer a un puesto directivo, formalizarse, aplicar para una vacante, tomar liderazgo empresarial, político o social, la vida no le diga:

Ubícate, aunque el piso es cada vez más parejo, hay niveles.





