Aguas Profundas | Hablemos de Dos Bocas

Dos cosas están seguras en este momento, los recursos para pagar todo lo que se gaste en la construcción de la refinería de Dos Bocas está asegurado y autorizado, no habrá poder humano que detenga ese gasto a lo largo del 2021 y, de hecho, el ejercicio fiscal de 2020 trae muy buenos resultados para los contratistas que han terminado la fase 1 de trabajo y se ha liquidado en tiempo y forma.

La semana pasada se terminó de ajustar lo que se tenía con KBR, ellos ya entregaron todo el trabajo a Techint con quien Pemex aún no ha firmado el contrato, aunque ya están trabajando. El plan es que lo van a hacer en diciembre próximo, ya se ajustaron precios y se pusieron de acuerdo en lo esencial. Por cierto. No hay, ni habrá, asistencia técnica para la construcción de la refinería, la licitación que el IMP inició para contratar la asistencia técnica que evalúe los riesgos quedó desierta, según el IMP que los participantes no cumplieron con los requisitos de la convocatoria.

La historia con Samsung Engineering continúa, hay un desacuerdo sobre el monto del recurso que se necesita para la fase dos de sus paquetes, el diferencial que hay entre el contratista y Pemex es de 250 millones de dólares, pero es un tema que está en proceso de negociación y que se va a cerrar la semana próxima. Por lo que nos dicen, con los ajustes que se tienen por los costos en dólares el aumento oficial que se estaría dando a pesar de los esfuerzos por minimizarlo es cerca de los 500 millones de dólares.

Así es. Los precios se están moviendo y las márgenes también. Lo que nos cuentan en la petrolera es que KBR traía subejercicios importantes de presupuesto y retrasos importantes en varias partes de sus obras, de hecho, ni siquiera pudieron terminar lo que les correspondía en la fase uno del proyecto. Entre el socio original que tenían -Grupo Hostotipaquillo- y KBR retrasaron al menos seis meses la totalidad del proyecto que se podrían convertir en un año.

La decisión del gobierno es terminar el proyecto lo más pronto posible y, por los ajustes, ya se están haciendo a la idea de que no se va a poder tener en el 2024. Si se tiene suerte y todo camina al 100% para esa fecha estarán sobre el 70% de avance.

Y, por cierto, sobre los tanques de almacenamiento, bueno, pues en eso van en tiempo y forma a pesar de las lluvias. Incluso podrían funcionar antes que la refinería y ser un negocio aparte de Pemex.

Buzos.

1.-En serio que el paquete de director de Finanzas de Pemex le quedó grande al buen Alberto Velázquez, en serio, da hasta ternura. Resulta que le mandó un documento a los inversionistas que tienen los bonos de deuda de la petrolera donde dice que las pérdidas más grandes fueron en 2014 y 2015 y no en 2020, de hecho, insiste que Pemex, antes del pago de impuestos y derechos, es de las más rentables en el concierto internacional, lo cual nunca ha sido cuestionado por los analistas, se sabe desde siempre; y su margen de EBITDA en el primer semestre del año fue del 20% y su gasto operativo/ventas es igual al 68% mientras Exxon es del 89%, Shell 85%, BP 85%, y Repsol 82%. Lo que no explica es cómo logran eso: evaden el pago a contratistas, entre otras medidas.