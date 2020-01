Aguas Profundas | Los carritos de CFE

A ver, hay que entender este tema primero: La CFE, de Manuel Bartlett, quiere demostrar que hace algo bien y por presumir ahorros históricos en la renta de vehículos dejó de lado el rigor y legalidad en el concurso abierto internacional CFE-0001-CASAT-0023-2019, en el que la empresa Arrendomóvil, de Juan Antonio Hernández, se llevó 32 de 42 partidas

Hay un problema muy visible, a los precios ofrecidos por el exdueño del Toros Neza las cuentas no salen, perderá dinero.

En CFE se dieron cuenta que, al concluir el proceso, la empresa tuvo fallas al llenar su formato de cotización, pues en todas las partidas afirmó que no presentaría oferta económica. Sin embargo, los funcionarios encargados de la misma no le prestaron atención, como sí lo hicieron con dos participantes que sí fueron descalificados: JP Financiera y Casanova Vallejo ¿Casualidad? Los precios en el sector automotriz no son secretos de Estado, y las empresas se sorprendieron por lo ofrecido por Arrendomóvil que presentó ofertas que a corto plazo podrían significar pérdidas por más de 500 millones de pesos, sólo por una mala cotización en el arrendamiento de ocho mil 903 unidades.

Ojo con lo que va a pasar al finalizar el contrato. Por Arrendomóvil, su director, Hugo Alduenda; y por CFE, Miguel López López, coordinador de Administración y Servicios; son quienes deben explicar qué pasó y deslindar responsabilidades en cada parte: sí hay posibles incumplimientos tendría que llegar a rescatar el contrato Lumo Financiera del Centro, filial de Unifin, de Rodrigo Lebois.

BUZOS

1. Los efectos económicos del coronavirus no serán menores y en el caso de la industria petrolera mexicana aún no se pueden definir. Sin embargo, los analistas saben que será durísimo: si tienes un proyecto que tiene que ver con partes, componentes, personal o tecnología china las noticias no son malas, son malísimas. Los proyectos de energía requieren de servicios conocidos y muchas compañías chinas se dedican a ello; los proyectos pueden tener EPC chinos hasta 80 por ciento y los subcontratistas pueden ser hasta 50 por ciento. Los proyectos dependen de cadenas de suministro y China tiene una alta participación, puede ser que hasta 60 por ciento viene o pasa por ahí.

2. A Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, parece no importarle mucho la SFP y pasea por los pasillos de PEP a su inhabilitado director Miguel Ángel Lozada Aguilar, a pesar que fue destituido.

3. Por cierto, a quien quieren llevar a cuentas por el tema de robo de combustible y corrupción en la Cámara de Diputados es al director de Pemex Logística, David Palacios, básicamente quieren ver si puede cuadrar las cuentas entre lo producido, vendido, importado y perdido.

4. Grupo R informó que tras 45 días de viaje desde Singapur llegó Cantarell III a Campeche el lunes pasado y comenzará a operar en marzo en profundidades de 400 pies, a profundidad de perforación de hasta 30 mil pies, alojamiento para 150 personas y está diseñado para proporcionar el máximo tiempo de actividad con emisiones y descargas reducidas.