Antes de agosto | El PRI frente al espejo

Es cierto que el PRI no es Alejandro Moreno, pero sí es cierto que hoy es su presidente y el señor habla a nombre del partido.

Sin entrar en juicios de valor que no me corresponden, solamente haré una breve crónica con la información que es de carácter público en estos últimos días.

Comienzo por la mitad, porque lo demás es quitar tiempo, hace algunos meses, la alianza legislativa de Va por México, acordó una “moratoria constitucional” para que ninguna reforma de ese carácter y relevante del Presidente López Obrador, fuera aprobada durante esta Legislatura que termina a la par del mandato del Ejecutivo. Esto tras el éxito que se obtuvo echando abajo la Reforma Energética impulsada por el oficialismo. Dicho con todas sus letras, sí un triunfo de la alianza que logró en las urnas del 21 ganar espacios en el Congreso. Esto lo digo, sin dejar a un lado algo fundamental que resultó de igual forma indispensable; la organización y la convicción ciudadana de defender a México.

En fin, ahí la cosa pintaba bien para la alianza legislativa, es cierto que para muchos está hermandad entre los tres partidos no terminaba de convencer, en gran medida por los liderazgos principalmente del PAN y el PRI, no es mi opinión, es el grueso de las opiniones que leo, con las que puedo o no estar de acuerdo, pero eso no es relevante. Bueno, pues en este caso le tocó la hora de la polémica al PRI; sí, porque su dirigente pisa esos terrenos, punto.

Pasan los días, y luego de un cambio de Mesa Directiva en la Cámara de Diputados como lo marca la ley para el nuevo Periodo Ordinario de Sesiones, se viene la primera sesión que tuvo una duración de poco más de 14 horas. ¿De qué trató ese debate legislativo?

Pues de la militarización de la Guardia Nacional. Esto mediante un recurso de no pasarlo por la vía de una reforma constitucional donde el régimen sabía al menos hasta ese momento, que dicha intención no pasaría, quedando entonces sepultado uno de los caprichos más grandes del Presidente. Por eso recurrieron a su mayoría para encontrar el camino de como darle la vuelta a la Constitución. Como era de esperarse la oposición completa votó en contra, sin embargo en este caso no fue suficiente para poder frenar esta iniciativa.

Hasta ahí todo parecía apegarse al guión, solamente que el PRI mediante la diputada Yolanda de la Torre, una mujer que dicho sea de paso tiene probada experiencia legislativa, propuso extender el periodo de las fuerzas armadas fuera de los cuarteles. Cosa que cayó de peso en la oposición y en los aliados del PRI. Eso se salía del script. Ojo que la diputada y el mismo PRI estaban en todo su derecho de hacer lo que hicieron, eso no lo discute nadie.

Lo que pasó después es lo que vale la pena analizar, y seré breve.

Al parecer antes de que el grupo parlamentario del PRI hiciera oficial el respaldo a la iniciativa de su diputada, sucedió que el 1 de septiembre el Secretario de Gobernación Adán Agusto López acudió a San Lázaro para hacer entrega del informe de Gobierno del Presidente. Fue ahí que Adán, saludó entre secretos a Alejando Moreno. ¿Qué le dijo? Solo ellos dos lo saben.

El PRI se pronuncia a favor de respaldar la iniciativa de su diputada, iniciativa que armoniza sí o sí con las intenciones de López Obrador en el tema de la militarización. Acto seguido quien fuera la encargada de perseguir al dirigente del PRI, la actual gobernadora de Campeche, anuncia en sus redes sociales un repentino cese a divulgar más audios de Alito.





Miércoles 7 de septiembre 10:00 am, sin la presencia al menos a cuadro, de la mayoría de la bancada tricolor, Alejandro Moreno reiteró su intención de continuar con el apoyo a la iniciativa de la Diputada de la Torre. Siempre acompañando sus palabras por el mensaje de que la Alianza seguía, que si bien estaba en pausa, esto no era señal de ruptura.

Pienso que esto da los elementos suficientes para que cada quien saque sus conclusiones al respecto. ¿Verdad?

Y por cierto

¿Qué es lo que el PRI ve cuando está frente al espejo?

Yo creo que en este momento, ve lo que todos vemos cuando pones un espejo en medio del reflejo, uno frente a otro, un bucle infinito que no termina por decir nada más que lo mismo, lo mismo para siempre.



Se puede cambiar, sí quitando un espejo frente a otro, ¿para qué?

Para que aparezca el reflejo del Estado de México.

Nos leemos el próximo jueves.





