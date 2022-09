Hoy es un día relevante para la política nacional, les cuento.



El informe de gobierno en México tiene orígenes que van desde la Constitución de 1824, hasta pasar por diversos cambios dentro de las Cartas Magnas que le siguieron, y quedando modificada la de 1917 en en la reforma del 2008, donde se liberó al titular del ejecutivo de asistir de manera personal el primero de septiembre al congreso, para entregar su informe del estado que guarda la administración, aunque más que nunca lo único guardado parecen ser los buenos resultados; en fin.

No estoy de acuerdo con quienes dicen que el Presidente de la República no tiene nada que informar. Por el contrario, creo que sí tiene mucho que informar, pero sobre todo que explicar, y no me voy a detener a enlistar todos los fracasos de su gobierno, porque tendría que comenzar con la cancelación de un aeropuerto por corrupción sin corruptos en la cárcel, pasando por las mentiras o afirmaciones inexactas como prefieren llamarle algunos, que dice todos los días por la mañana. O con los niveles históricos de lo que pinta para ser el sexenio (que ya lleva cuatro años) más violento que ha visto pasar este país.

Claro que López tiene mucho que informar, pero eso no va a pasar, la “ensimismación” que domina al líder del Estado Méxicano, es irreversible desde hace mucho y por eso la rendición de cuentas y la transparencia es contra natura de su condición.

Ya veremos; los datos se pueden manipular, el miedo, la carencia y el sentimiento de incertidumbre de las familias mexicanas, no.

Les decía que hoy es un día relevante para la política en nuestro país, pero no solamente por este suceso que involucra al poder ejecutivo, sino que después de la elecciones federales del 2021, por primera vez y como ocurre cada primero de septiembre (al menos así por costumbre y por mandato constitucional) cambiará la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a manos de la oposición. Si los acuerdos se cumplen (de Morena se puede esperar todo), y así lo decide el pleno, el diputado federal Santiago Creel Miranda, sería a partir del día de ayer (31 de agosto) titular de uno de los tres poderes del Estado. Y caprichosa como es la política, todo parece indicar que Adán Agusto, una de las taparroscas presidenciales, y desde luego secretario de gobernación, subirá a tribuna en el Congreso, para hacer entrega en propia mano del documento que envía el Presidente como informe de gobierno. Sí, ese Adán Augusto que solamente le quitó hace meses el tiempo a una oposición que buscaba diálogo (mismo que a la fecha no ha ocurrido) con el gobierno federal. Pero el cálculo del tabasqueño no fue bueno, no le quitaron tiempo al PAN, se lo quitaron a México. Porque en eso de quitar, vaya que saben.

Es alentador que un tipo de la talla de Creel Miranda, esté encabezando este nuevo año legislativo donde se esperan condiciones muy retadoras para el futuro de todas y de todos los mexicanos.

Primero de septiembre, se rinde pues un mensaje de informe de gobierno, yo diría más bien que para México es un “Inconforme de gobierno”.







