Aquí Querétaro

“Memoria Queretana” se llama el libro que la investigadora Guadalupe Zárate Miguel, con el apoyo del Archivo Histórico del Estado, ha reeditado por tercera ocasión, en ésta con un tiraje de 500 ejemplares. Se trata de una bella edición, con un interesante repaso de los acontecimientos relacionados con los monumentos históricos más significativos de la ciudad de Querétaro, y con el aderezo de impresionantes imágenes, pues la autora ha realizado un largo trabajo en materia de rescate fotográfico.

La memoria es uno de los privilegios más importantes que tenemos; sin ella, nuestro presente no se entendería y estaríamos condenados a repetir los mismos garrafales errores en nuestro futuro. Y este libro, agotado ya en sus anteriores publicaciones, además de ser una invitación a la curiosidad y a la reflexión, es una parte de nuestra memoria hecha papel.

Al menos a mí, “Memoria Queretana”, que ya había descubierto otrora y que ahora reencuentro, me llamó a la nostalgia, y a ratos, también a la indignación por todo aquello que hemos perdido en materia de patrimonio arquitectónico, desde las construcciones religiosas en las épocas de la Reforma, que fueron hechas escombros, hasta los despropósitos que ya se dieron en el siglo veinte, fincados en la desinformación y la estupidez.

Las muchas casonas que fueron derruidas para dar paso a una ancha vialidad para los automóviles, o las que se hicieron polvo para darle vista amplia a un templo, incluso aquellas que se arreglaron escenográficamente para propósitos similares, son heridas que se quedaron abiertas en la traza urbana y que nos reclamarán siempre, a pesar de que las nuevas generaciones las desconozcan. Soberbios desatinos y colosales despropósitos, como los calificaría, en su momento, don Manuel de la Llata.

La publicación también me hace reflexionar sobre qué tanto, y a tantos años vividos, los queretanos hemos asumido la importancia de la conservación y la vigencia de nuestro patrimonio edificado. A decir de los muchos ejemplos de pequeñas destrucciones caseras, de clandestinas obras de adecuación sin respeto a la autenticidad de nuestra arquitectura, no hemos aprendido lo suficiente. Acaso, espero, habremos alcanzado la condición de no quedarnos callados ante una amenaza mayor, como las que se concretaron en Corregidora, Ezequiel Montes, o las contra esquinas del Teatro de la República, cuando el siglo veinte era ya maduro y muchos de nosotros ya habíamos nacido.

“Memoria Queretana”, con sus textos, su cartografía y sus imágenes de diversas épocas, es una publicación imprescindible en las bibliotecas, si aún las hubiese, de los queretanos.