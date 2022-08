Aquí Querétaro | Anita Rabell

A mitad de la escena, desarrollada a lo ancho del adoquinado patio del Corral de Comedias, de reojo vi, no sin preocupación, cómo Anita se desprendía del lugar que en ella le correspondía, y de a poco, se trasladaba hasta dónde yo me encontraba, aprovechando los textos de algunos de nuestros compañeros actores. Cuando llegó a mi par, me susurró al oído: “Voy a ver cómo van las tartas que dejé en el horno. No te preocupes, regreso para mi parlamento”. Y luego, con la parsimonia que había iniciado desde su lugar, cruzó todo el escenario y salió de él rumbo a la cocina. Regresaría, efectivamente, algunos minutos más tarde, lanzando desde fuera y a punto de entrar el primero de sus varios parlamentos posteriores.

Esa era Anita Rabell: un personaje sui géneris que le dio color y vida al teatro queretano por décadas, y que hace unos días, apenas a un poco más de año y medio de la partida de su compañero, se fue de la escena de la vida en silencio, algo que, en las últimas décadas, era impensable en su personalidad aderezada de palabras, de muchas palabras.

Anita Flores, que tal era su nombre antes de unir su vida a la de Paco Rabell, era un referente, un ancla y un sostén para todo aquel que se acercó a los inicios de los Cómicos de la Legua primero, y a su querido Corral de Comedias después, espacio este último que no sólo le sirvió de teatro, sino de casa y de refugio. Anita, la de la palabra presta y sostenida, la del buen humor constante, la de la persistencia sin límites, la compañera todo terreno.

Tuve el enorme privilegio de conocer de cerca y por muchos años su siempre amorosa y protectora forma de vivir, pues de alguna manera, también yo fui un hijo más, durante el tiempo que estuve unido al Corral de Comedias, al que cuidó, alimentó, abrigó y defendió. Las anécdotas con ella vividas son tantas y tan entrañables que se me agolpan en la mente sin remedio.

Anita actuaba, cocinaba, maquillaba, cuidaba a los actores, promocionaba las temporadas, convencía a los escépticos, vendía a las empresas, y sobre todo, hablaba lo mucho que calló en la primera etapa de su vida, en la que dicen los que por entonces la conocieron, era muy tímida. Anita, con su mantilla al hombro, con su abanico en la mano y con la cuchara en el bolso para enchinar pestañas, tenía siempre el remedio para el afligido, la respuesta a la interrogante, y la paz que calmaría la tormenta.

La última vez que la vi permanecía en una silla de ruedas, miraba con un dejo de nostalgia y callaba. Yo la recordaré con su desbordante alocución, con su serenidad ante los avatares de la vida, y también, claro está, caminando pausadamente hacia la salida del escenario para verificar el horneado de sus tartas de atún, mientras sus compañeros de escena seguimos dando vida a esos parlamentos que nos tocaron en suerte.