Aquí Querétaro | Carretera Constitución

En la imagen se ve la recta carretera, casi sin tráfico. A la derecha la característica torre de la empresa Purina, un poco más allá la construcción de la Tolteca, y acusando la vista, al fondo y a la izquierda, el característico muro de Tremec, lo que nos da pie a calcular la fecha de la toma: seguramente la segunda mitad de los sesenta del siglo XX.

La foto, hecha viral, o algo semejante, en las redes sociales va acompañada de un equivocado título “Carretera 5 de Febrero”. Y es que sí, efectivamente, era una carretera, pero por entonces la vialidad recibía el título de Constitución; no sería hasta la administración estatal de Mariano Palacios Alcocer, en los ochenta, cuando se transformaría y cambiaría el nombre a la fecha de la promulgación de esa Constitución que hasta entonces le dio identidad.

La Constitución, en aquellos años de los sesenta, era, efectivamente, la carretera a San Luis Potosí y a su vera se asentaban las primeras grandes industrias queretanas: Singer, Purina o Tolteca, justo antes de que se creara la zona industrial Benito Juárez, donde se instalaría, como referente indiscutible de su época, Trasmisiones Mecánicas, la popular y conocida fábrica de tractopartes Tremec.

Los que ya muy pocos pueden recordar es que antes de esta vialidad y de la instalación de estas industrias, no existía la carretera Constitución, sino la llamada Carretera a San Miguel de Allende, que partía del Monumento a la Bandera, corría a la par del Cerro de las Campanas, cruzaba el río Querétaro y se avecindaba con los populares barrios de El Retablo y La Piedad,

Fue sobre esta vialidad carretera donde se construyeron industrias que también fueron un referente queretano de su época, como La Concordia, que producía telas, y la Harinera Queretana y su molino El Fénix. Fue este último el que acabó quedando fuera con el trazo de la nueva carretera Constitución, que se aprecia en la imagen que recorrió las redes sociales en los últimos días.

La antigua carretera a San Miguel de Allende se quedó, con el paso del tiempo, como la simple prolongación de la Avenida Tecnológico, y por décadas no tuvo salida a ninguna parte, aunque hoy ya tiene acceso a la Avenida 5 de Febrero, a la altura del puente sobre la vía del ferrocarril.

La foto de la carretera Constitución me trajo muchos recuerdos, entre ellos, el de la antigua carretera a San Miguel de Allende, plagada de baches y recorrida por muy pocos vecinos, convertida en una calle que no conducía a ninguna parte, como si con su abrupto y violento corte nos recordara que, a veces, la vida no conduce a ningún lugar.

ACOTACIÓN AL MARGEN

Finalmente, hace unos días el alcalde Luis Nava y el Ayuntamiento de la capital queretana tomaron la sabia decisión de nombrar a Eduardo Rabell como el nuevo cronista municipal, puesto acéfalo desde el fallecimiento del recordado Andrés Garrido del Toral.

Eduardo, que ya era cronista del Centro Histórico, cuenta con una larga trayectoria en materia de investigación y preservación histórica de nuestra ciudad, y ha trabajado en la oficina del Cronista Municipal desde hace también muchos años; sabe de la historia, los lugares, los personajes y los recovecos de este Querétaro tan rico en pasado y tan pretencioso en futuro.

Una designación lógica y acertada, sin duda.