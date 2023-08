Aquí Querétaro | De Iturbide a Dracula sin acento

Cuando el siglo XIX vivía sus últimos estertores, el Teatro Iturbide representaba un punto referencial de la sociedad queretana; ahí se desarrollaban todos los actos estudiantiles y sociales de la población más acomodada, se organizaban festejos populares, y se recibía a las manifestaciones artísticas escénicas que hasta la ciudad llegaban, entre las que destacó, desde luego, aquel prodigio de voz, Ángela Peralta, a la que llamaban “el ruiseñor mexicano”.

Para cuando la soprano mexicana se presentó por primera ocasión en el inmueble, éste tenía ya más de una década de inaugurado por el entonces gobernador Ramón María de Loreto de la Canal de Samaniego, pero faltaba un año para que sirviera de escenario a uno de los acontecimientos históricos que le marcaron la existencia: el juicio que sobre su escenario se entabló contra Maximiliano de Habsburgo y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, entre mayo y julio de 1867.

Apenas a dos años de su inauguración, el imponente Teatro Iturbide, edificado en terrenos de doña Josefa Vergara y Hernández, fue igualmente testigo de otro hecho histórico y trascendental para el país: el estreno formal del Himno Nacional que hasta la fecha cantamos en las ocasiones cívicas que lo amerita.

Ahí también, todos lo sabemos, se llevó a cabo la promulgación de la constitución política que aún nos rige, y su sala sirvió de receptáculo a las airadas ideas de los constituyentes venidos de todos los sitios del país. Ahí también, años más tarde, se fundaría el en un principio llamado Partido Nacional Revolucionario, que a la postre se convertiría en el hegemónico PRI.

El Teatro Iturbide cambió de nombre al de Teatro de la República en 1922, a instancias del gobernador, y ex constituyente representante de nuestra entidad, José María Truchuelo, luego de hacerle algunas mejoras sustanciales, como fueron la ampliación del escenario y la construcción de camerinos; y también después de que a algún gobernante lambiscón se le ocurriera que era una buena idea rebautizar al inmueble como “Venustiano Carranza”, lo que prevaleció muy poco tiempo.

Luego, el teatro más importante de la ciudad, y atendiendo a sus antecedentes históricos quizá del país, pasó de ser un espacio dedicado al arte y las manifestaciones populares a un recinto “oficial” y “serio”, destinado casi exclusivamente a actos políticos y gubernamentales, a pesar de que durante la administración estatal de Mariano Palacios se pretendió devolverle su vocación inicial. Incluso acabaron por echar a la Filarmónica de Querétaro, que por algún tiempo lo tuvo como su sede.

Siendo un inmueble propiedad de la asociación privada que administra los bienes heredados por la benefactora Vergara y Hernández, aunque coordinado y mantenido por muchos años por el gobierno estatal, acabó por entrar en crisis jurídica hace algunos años. Se alegó que la asociación en cuestión lo vendería para solventar sus necesidades y acabó por comprarlo el Senado de la República, lo que lo alejó, acaso para siempre, de los queretanos y sus manifestaciones artísticas y populares. Se tornó, sin remedio, en un recinto aún más frío, inaccesible y burocrático.

En estos días, sin embargo, el histórico teatro queretano transformó su fachada y recibió en ella, escenográficamente, el nombre de “Dracula” (así sin acento); todo porque fue prestado a la producción de una cinta protagonizada por el señor Eugenio Derbez.

Si me pregunta, estimado lector, le diré que a mí personalmente no me molesta que un inmueble con éste se dedique a una actividad cinematográfica, sobre todo si consideramos que a lo largo de su historia por ahí pasaron infinidad de muestras artísticas muy diversas y que, incluso, también sirvió como escenario de peleas de box; lo que me parece reprochable es que este privilegio esté ausente de las posibilidades de los queretanos de a pie, e incluso de los queretanos todos, pero se ofrezca sin tapujos a una producción de la naturaleza de la citada, que nada tiene que ver con nosotros y que muy poco nos heredará más allá de la anécdota.

No pude dejar de recordar, ¿quién sabe por qué?, el nombre de la obra teatral con la que el Teatro Iturbide se inauguró el 2 de mayo de 1852: “Por dinero baila el perro y por pan si se lo dan”, y es que “por fama baila el Senado, y por un Derbez, si se lo dan”.