Aquí Querétaro | De la curiosa tradición del “besamanos”

Recuerdo aquella tradicional ceremonia, aquella rancia costumbre, como si la hubiese visto ayer mismo. Los que la vivieron saben que cuando digo que aquello duraba horas no recurro a una hipérbole, sino a la cruel, larga, increíble y justa realidad. Era el anual rito del “besamanos”.

Cada primero de septiembre (“el día del presidente”, le siguen llamando), y después de su discurso frente a los legisladores del país, donde daba cuenta de los avances políticos, sociales y económicos de la Nación, el máximo mandatario en turno se instalaba en uno de los salones del Palacio Nacional, acompañado de los líderes de los otros poderes políticos, y se dedicaba a recibir el saludo de una fila de miles de personas que, una por una, estrechaban apenas aquella mano presidencial, sin detenerse más allá de lo elemental, so pena de un reclamo inminente de los integrantes del Estado Mayor Presidencial.

Aquello duraba horas y era trasmitido en cadena nacional por los canales televisivos que entonces existían, como si tal espectáculo pudiese ser de interés para alguien (incluso para el presidente mismo), y recuerdo cómo en mi casa, año con año, nos hacíamos las mismas preguntas: ¿Cómo acabará el brazo del presidente el día de hoy, y cómo amanecerá mañana? ¿Tendrá algún tipo de preparación previa para esta jornada inacabable de saludos?

Lo curioso es que aquella surrealista costumbre se replicaba en cada uno de los Estados del país, cuando el gobernador de cada uno de ellos rendía su informe anual, y luego se preparaba para aquel, también eterno, “besamanos” de rigor.

Mi mente también recuerda muy bien aquella gruesa cola que recorría, serpenteante, la Plaza de Armas queretana, se introducía en el llamado “Palacio de la Corregidora”, y luego se diluía tras llegar al pie de la escalinata del patio principal, donde el gobernador saludaba y saludaba sin descanso. Aquello también duraba muchas horas.

En la fila serpenteante, los políticos, los empresarios, los restauranteros, los comerciantes y hasta algunos periodistas, conversaban entre ellos, como si de un acto social más se tratara, matando los muchos minutos que debían recorrer para llegar al ansiado patio y sentir entre los dedos la palma del máximo mandatario queretano. Aquella experiencia no le pedía nada, pero nada, ni a las colas para recibir las primeras dosis de la vacuna contra el Covid, ni a las de la entrada de la tienda del ISSSTE.

Siempre me pregunté por qué los queretanos, a semejanza de los capitalinos, se lanzaban bajo el sol a aquel aparente despropósito, y siempre concluí que para ellos era muy importante que el gobernador los viera, aunque fuera dos o tres segundos, con la ilusión de que los retuviera en su mente para después, o le quedara constancia retentiva de que no le habían “hecho el feo” o “el desaire”, de no ir a felicitarlo en el día más importante, para él, del año.

La curiosa costumbre del “besamanos” ha desaparecido, como tal, en nuestro país, pero otras formas de practicarla la han substituido, aunque eso ya es otra historia.