Aquí Querétaro | De maratones y olvidos

Pancho Maciel, Isidro Rico, Markus López, Carlos de los Cobos, Enrique Rabell, los hermanos Olvera, son apenas unos nombres, quizá los más significativos, de deportistas queretanos que escribieron páginas importantes en la historia de esa especialidad; a ellos podrían unirse otros que acabaron por convertir a Querétaro como su casa, luego de alcanzar sus logros en la materia: Iridia Salazar, Germán Silva o Adolfo Ríos, por sólo rescatar algunos ejemplos.

Caseros, pero entrañables, otros como Silvano Téllez, “La Chivita” Zepeda o Justino González, futbolistas todos y gallos (o casi) todos.

No sé por qué me acordé de ellos esta mañana de sábado, cuando me vi con la imposibilidad de circular por nuestra céntrica Avenida Constituyentes, cercenada con veinte horas de anticipación al maratón queretano de este domingo. Me acordé de ellos y de lo frágil que es el recuerdo entre los seres humanos.

Y es que lo que hoy es, mañana, con tanta anticipación como el cierre de Constituyentes, lo habremos olvidado, en cualquiera de las actividades de la vida. Los políticos y los artistas, también por ejemplo, tienen necesariamente que reinventarse cada día, a cada nuevo proceso, en cada naciente proyecto, para seguir vigentes y tener un público, o un votante, dispuesto a apostar por ellos.

Los seres humanos (¿o quizá sea particularmente los mexicanos?, no lo sé) no tenemos memoria, olvidamos con la facilidad que tienen los agitados tiempos que corren, con la velocidad que nos marca la vida, y muy de vez en cuando, nos detenemos a mirar atrás.

Las competencias internacionales de los Olvera en judo, los muchos kilómetros recorridos por Isidro Rico en competencias fuera de nuestras fronteras, aquella participación olímpica de Enrique Rabell en Roma, los llamados a la selección nacional de Markus López o Carlos de los Cobos, o aquella histórica (y nunca más ganada) medalla de plata de Pancho Maciel en Los Ángeles, se oscurecieron demasiado rápido, escondidos en los entretelares de cerebros para los que el tiempo es sólo el aquí y el ahora.

La vida que vivimos se asemeja mucho a una carrera de maratón de cualquier keniano; es apenas un suspiro, unos cuantos minutos, un destello, una ilusión. Retenemos apenas las cosas, entretenidos como estamos en distraernos, o en escaparnos de nuestra realidad cotidiana.

Sí, pensé en Pancho, en Markus y Carlos, en Isidro y en los Olvera, mientras en el alto veía las vallas que me obligarían a dar la vuelta y sacar fuerzas de imaginación para recobrar el rumbo calles más allá. Pensé en ellos y en los porqués de cerrar una vialidad medular de la ciudad veinte horas antes de un evento deportivo.

La memoria, tan precaria y enfermiza, tan ausente, tan desertora de recuerdos… La memoria que nos hace no brindar un reconocimiento siempre presto a los que lo merecen.