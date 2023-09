Aquí Querétaro | De rojos y azules

En el Instituto Queretano de aquella época, la fecha del 30 de abril representaba el pretexto ideal para la organización de un acontecimiento anual que tenía al deporte como principal condimento. Los maristas solían organizar (supongo que aún lo hacen) la tradicional competencia entre los “rojos” y los “azules”.

Desde semanas antes la organización se ponía en marcha, para que justamente ese último día de abril se realizara una jornada de actividades que incluían lo mismo futbol que baloncesto, carreras con o sin obstáculos, además de competencias diversas y suigéneris. Todos los alumnos pertenecíamos, necesariamente, a uno de los dos bandos; o éramos rojos, o éramos azules, y los ganadores de cada competencia iban sumando puntos para su equipo. Al final de la jornada se daba a conocer quién de los dos grupos había alcanzado el triunfo.

Debo reconocer que yo siempre fui rojo de corazón, pero no siempre pude defender ese color, por la sencilla razón de que a los maestros se les ocurría, en aras de la igualdad, sortear con anticipación el color de cada uno de los estudiantes. Así, con dolor manifiesto pero inevitable, defendí varias veces el color azul.

Por alguna extraña razón he recordado aquellos tiempos y esas competencias tan esperadas por todos, y también ha venido a mi mente esa sensación incómoda de competir por un grupo con el que no compartes cariños, pero que tienes que sobrellevar en aras de ser quien gana y no quien pierde. Supongo que eso de estar en un equipo contrario debió pasarle a muchos de mi generación, pero quizá no todos padecieron el mismo dolor interno.

Y digo que lo he recordado, porque nuestra política actual cada vez se parece más a las competencias entre rojos y azules del Queretano. Hay rojos en las filas azules, y azules que se ponen camiseta roja para competir. La diferencia es que toman la decisión de engrosar uno u otro equipo no por decisión de maestro alguno, sino por interés propio y personalísimo.

Y es que la dulzura del poder algo tiene de ese encanto que significa alcanzar el podio, la satisfacción de colocarse la medalla de los primeros lugares, e incluso, de compartir el triunfo de un equipo en el que, la verdad, se pintó muy poco.

Veo por doquier azules que visten de rojo, otrora rojos que ondean banderas azules; reconozco personajes que han perdido la memoria, rostros sonrientes en medio de un ambiente otrora lejano, suspirantes que al más puro estilo Groucho Marx parecen asegurar en la mirada y en los hechos aquello de “si no te gustan mis principios, tengo otros”.

Me pregunto si todos ellos, ahora que ganen, porque eventualmente lo harán, dejarán de celebrar el triunfo y sentirán una derrota interna, como aquel niño que fui cuando gané algo, qué sé yo qué, con una camiseta azul.