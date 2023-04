Aquí Querétaro | Dormir

Todos, en algún momento de nuestra vida (o mejor en varios, si es posible), deberíamos sufrir la experiencia de que alguien se quede dormido ante nuestro trabajo, Y es que no hay nada más aleccionador, ningún método mejor para colocarnos a ras de piso, que el desdén o la indiferencia de aquellos a quienes nos dirigimos.

Hace ya muchos años, Paco Rabell llegó hasta el camerino del Corral de Comedias, justo antes de iniciar la función, para alertarnos de la presencia entre el público de Gonzalo Martínez, el importante director cinematográfico, que estaba a punto de rodar una nueva cinta en la ciudad, y a decir de Paco (siempre decía algo similar cuando cualquier famoso ocupaba alguna localidad) “estaba buscando actores” para ella.

Huelga decir el entusiasmo y el especial interés que todos imprimimos a nuestra representación de aquella noche, que, si mal no recuerdo, era “El Burlador de Sevilla”, de Tirso de Molina. Las intenciones, los movimientos, la entrega y profundidad adquirieron dimensiones de excelencia, ajustada ésta a nuestra capacidad histriónica.

Y todos habíamos ubicado muy bien donde sentó Paco a Martínez en aquella ocasión: justo al centro del tosco lunetario, en el lugar de privilegio donde podía apreciarse el escenario sin limitaciones.

A mitad de la representación, en alguna escena que se prestaba a ello, rompí la llamada “cuarta pared” para mirar de soslayo el director cinematográfico, pretendiendo con ello, quizá, asegurarme de que nuestras actuaciones, y la mía muy en particular, estaban causando en él una grata impresión. Sí, mis ojos llegaron hasta la robusta figura de Gonzalo, tan sólo para descubrir que el cineasta formado en Moscú y ya con varias exitosas producciones, dormía como un lirón, como un bendito, como un inocente infante, a pesar de las nada cómodas sillas del teatro queretano; su boca abierta, su cabeza inclinada hacia atrás y sus discretos ronquidos así lo evidenciaban.

No hace mucho tiempo volvió a sucederme con otra representación, ahora en nuestra aventura llamada Cien Teatro. Alguien que había exigido las sillas de la primera fila y que hasta había mostrado cierta prepotencia desde su llegada, también dormía plácidamente, lo que a nadie pasó desapercibido, pues el espacio era lo suficientemente pequeño para advertir su descompuesta postura, con las piernas laxas y extendidas.

Y si bien aquellas siestas inoportunas podían tener alguna explicación (los viajes constantes de Gonzalo o el trabajo de noche de nuestro cliente de la primera fila), lo cierto es que representaron una sacudida en el ánimo y la conciencia, una llamada de atención, una alerta ante el conformismo y la monotonía.

Debo reconocer que, a últimas fechas, el sueño parece hacerme guiños insistentes en la cotidianidad, y pienso que no estaría mal quedarme dormido en un mitin político, en una entrega de despensas, en una reunión o mientras recorro historias en alguna red social, aunque en esta última ocasión no se enteraran siquiera los protagonistas. Y es que la vida cotidiana de hoy, la actitud de funcionarios públicos e “influencers” (o quienes pretenden serlo, en ambos casos), resulta tan vulgar y superflua, tan elemental y aburrida, que el sueño salvador se me presenta como una opción que más que ridículo me presupone alivio.

Si la historia ya nos la sabemos, si la simulación es ya tan groseramente evidente y si estamos cansados de todo y no nos interesa lo que sucede, ¿por qué no quedarnos dormidos de una vez, mientras la estupidez deja de rondar los escenarios de la vida? Acaso entonces sus protagonistas repararían en que algo están haciendo tan mal como para aburrir.