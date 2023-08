Aquí Querétaro | El chupacabras

De boca en boca se fue expandiendo aquella información tan absurda como incomprensiblemente atendida. Y no sólo de boca en boca, pues pronto algunos medios de comunicación nacional se hicieron eco de aquellos dimes y diretes y el tema se convirtió en noticia. Era la década de los noventa del pasado siglo y gobernaba México Carlos Salinas de Gortari.

Todo había nacido, dicen, en Puerto Rico, donde un señor de nombre Silverio Pérez bautizó a aquel ser extraño que matara ocho ovejas con el sugestivo título de “El Chupacabras”, un nombre que ya había aparecido en la literatura desde el siglo XIX. Y de Puerto Rico, el fenómeno social se extendió a casi todos los países de Hispanoamérica, además del sur de Estados Unidos.

En Querétaro, según recuerdo, “El Chupacabras” apareció por la zona de Santa Rosa Jáuregui, matando ganado, y luego se fue trasladando, sin tapujos, hasta la parte norponiente de la mancha urbana capitalina; después, sin descanso, se sostuvieron apariciones en prácticamente toda la ciudad.

“El Chupacabras”, un ente con apariencia de difícil descripción tenía rabo y lucía una ristra de espinas por toda la espalda, y mientras por acá mataba animales, principalmente cabras, al amparo de la noche, tuvo también avistamientos en Filipinas, en España y hasta en Rusia.

Un popular noticiero nocturno se hizo eco del furor por el extraño y misterioso animal nocturno y empezó a cubrir informativamente todos los supuestos avistamientos a lo largo y ancho del país, lo que le dio al tema un carácter todavía más absurdo. Los mal pensados, que nunca faltan, empezaron a esparcir la idea de que lo del “Chupacabras” era, en realidad, tan sólo una cortina de humo para distraer a la fácilmente distraible población de las acciones gubernamentales de la época.

Y aunque parezca inverosímil, existieron fotografías del temido animal, que, para entonces, se decía, ya atacaba también a la gente de bien, pero los expertos concluyeron que se trataba de un coyote con sarna.

Como apareció, de la nada se extinguió del imaginario popular “El Chupacabras”. Los ataques a animales y a personas dejaron de presentarse y el tema dejó de tener vigencia en los medios de comunicación, para irse convirtiendo, de a mucho, en un curioso incidente más de nuestra historia reciente.

Debo decir que en estos tiempos que corren, con tanto político haciendo méritos para recibir la canonjía de una candidatura, me ha dado por extrañar al otrora famosísimo “Chupacabras”, y no porque alguno(s) de los aludidos tengan una apariencia similar, que alguno hay, sino porque me parece mucho más gratificante y divertido discutir sobre las apariciones nocturnas del mítico hematófago, que aguantar a tanto otro “chupaciudadanos”.