Aquí Querétaro | “El Pollo”

De Juan Arturo Torres Landa García se alaban varias virtudes: su visión empresarial, su acusado sentido del humor, su enorme capacidad de negociación, su gozo por la vida, su persistencia… Pero hay dos virtudes en especial que rescato, porque las considero las más emblemáticas de su historia de vida.

La primera es la sencillez. Una sencillez a toda prueba y en todos los terrenos, lo que le permitía hacerse amigo lo mismo del político prominente que del modesto trabajador, del empresario poderoso que del torero o el reportero.

Recuerdo que una de las cosas que más me llamaron la atención del Pollo, como todos lo conocían, cuando tuve más cercanía con él, era esa constante indiferencia por la seguridad en tiempos y terrenos inseguros. Había padecido de cerca los efectos de la delincuencia (un hermano fue secuestrado) y tenía una evidente, aunque nunca pregonada, riqueza material, pero no contaba con seguridad privada que le garantizara seguridad. No le conocí jamás una escolta, o un guarura en términos llanos.

El Pollo iba por el mundo con desparpajo y bonhomía, haciendo bromas, concertando acuerdos, apoyando causas, haciendo negocios, y tratando a todos por igual, con la misma cercanía y el mismo trato. Siempre contestaba el teléfono, o los mensajes de WhatsApp, y acudía a las invitaciones que le hacían, si el tiempo y las circunstancias se lo permitían; se sentaba a la mesa con quien fuera y tendía la mano a quien se acercaba con alguna necesidad específica.

La sencillez era parte medular de su idiosincrasia.

La otra virtud evidente que el Pollo Torres Landa contenía en su naturaleza era la de la pasión. Las empresas y aventuras que emprendió durante su vida, incluso las pequeñas, siempre fueron revestidas de pasión.

Destaca, desde luego, la de la Fiesta Brava, en la que se convirtió en protagonista mundial, pero también se pueden citar detalles como el del cuidado que imprimió a los ahuehuetes del antiguo Mesón del Prado, convertido por su mano en parte del Club de Golf del impresionante desarrollo que fue, y que sigue siendo, Juriquilla.

En el mundo del toro, el Pollo representó un papel fundamental. Ahí en su plaza, creada como un atractivo más de su desarrollo inmobiliario y convertida, de a poco, en un espacio deseado por las grandes figuras, dio cobijo a toreros jóvenes que a la postre se convirtieron en fenómenos de la taquilla, como Andrés Roca Rey, y dio espacio a otros que encontraron con él un camino a su desarrollo en México, como el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, quien hasta instaló su casa en el emporio habitacional de Torres Landa. Pocos toreros habrá que no tengan por el Pollo un sincero agradecimiento.

Cuando decidió emprender la aventura de convertirse en el candidato de su partido a la Presidencia Municipal de Querétaro, empeñó, igualmente, toda su pasión en lograrlo. Y luego, haciendo acopio de esa humildad y sencillez que le caracterizaban, desistió del intento, pese al mucho de tiempo, sacrificio y recursos económicos invertidos en ello.

Parece un lugar común el decir que alguien, cuando muere, será insustituible, pero en el caso de Juan Arturo, El Pollo, Torres Landa es estrictamente cierto. Hará una falta enorme en las esferas que tocó con su humor, su sinceridad, su sencillez y su pasión sin límites.