Aquí Querétaro | "La Elegancia"

Siempre llegaba de la mano de mi madre; a veces esperaba sentado en una de las sillas que ahí había, y luego pasaba a ocupar aquel sillón negr, rematado de metal, que se elevaba hasta el nivel requerido por el peluquero. Parece que escucho aún a mi madre diciendo: “Corto, pero déjele un poco de copete”.

Desde aquel sillón de “La Elegancia”, la peluquería de don Ramón Vega ubicada a un costado de las entonces muy socorridas oficinas de Telégrafos, se veía la vida distinta mientras duraba aquel proceso de tijeras y peine recorriendo mi cabeza; desde ahí se apreciaba la esquina de 16 de Septiembre y Allende de un Querétaro que irradiaba tranquilidad.

La visita cotidiana en aquel pequeño establecimiento era siempre monótonamente igual y buscaba tan solo la efectividad de un trabajo necesario para la facilidad en el peinado y la prudencia en el aspecto. Con el tiempo, ya en solitario, seguiría asistiendo cotidianamente a la peluquería, y más tarde, a cortadoras de pelo expertas que me hacían un furtivo espacio entre niños juguetones y señoras pacientes durante el proceso de cambio de color de pelo.

Hasta que un día, por aquello de las circunstancias de la vida, acabé por asistir a una “barbería” moderna. El primer encuentro fue un choque frontal con la inaudita forma que los peluqueros, o sus descendientes, han encontrado para complicar lo sencillo, alargar los procesos y, claro está, cobrar significativamente más. Aquello, lo comprendí desde el primer día, no era ir a cortarse el pelo, sino intentar vivir una experiencia que pretende ser grata y hasta subyugante.

El individuo que se decía peluquero (y seguramente lo era en el fondo), preguntaba infinidad de detalles en los que nunca había reparado y utilizaba utensilios variados para su tarea, desde secadora, maquinitas varias, tijeras igualmente varias, y a diferencia de las otrora simples revistas para caballeros colocadas en las mesitas de frente a las sillas de espera, me ofrecía alguna bebida para aminorar la sed.

Luego me mostraría que utilizaba una navaja nueva (a mi mente llegaron aquellas largas y curveadas que colgaban de la propia silla en su estuche blanco y que afilaba el propio peluquero) e intentaría sorprenderme con una lavada de cabello que aborté de inmediato. Claro que me negué, casi vehementemente, cuando me comunicó su intención de realizarme una limpieza de cutis, pero me sorprendió cuando, de la nada, sacó un aparato que se colocó en una mano y empezó a pasarla por mi cuello y espalda a manera de masaje, por algunos minutos que a mí me parecieron una eternidad.

Lo más sorprendente para mí era ver lo que sucedía en los sillones aledaños, donde los usuarios parecían no sólo estar acostumbrados, sino hasta disfrutar todos los mecanismos pirotécnicos de la actividad barberil. Veía cómo dócilmente se dejaban colocar paños calientes sobre los ojos y los ponían después en blanco mientras el aparato vibrador recorría su espalda alta.

Casi nunca como ese día sentí el peso de la loza de los años sobre esos hombros que se negaban al masajito y comprendí que me he convertido en un viejito de costumbres arraigadas y procesos sencillos.

Pese a todo, me he aquerenciado en una de esas modernas barberías (una que no es tan cara como otras donde asaltan con pistolas de vapor, nudillos vibradores, cremas exfoliantes y cócteles endulzados). Arturo, mi peluquero, ya sabe de mis simplezas, aunque, quizá por disciplina laboral, me sigue preguntando siempre, casi sin esperar respuesta, si me lava el pelo, me hace limpieza en el rostro, me da un refresco o me proporciona un masajito.

Cuando me voy, siempre viene a mi mente el nostálgico recuerdo de “La Elegancia” y la voz de mi madre: “Corto, pero déjele un poco de copete”. Tan sencilla que era la vida, me confieso entonces en silencio.