Aquí Querétaro | La simulación

Decía el célebre filósofo Cicerón que todas las cosas fingidas caen como flores marchitas, porque ninguna simulación puede durar largo tiempo.

Pero particularmente me parece que el también político y escritor romano, con todo su conocimiento, erró en esta sentencia, a decir de los constantes, abrumadores, ejemplos de que la simulación ha sido arropada por la sociedad como parte inherente a su comportamiento cotidiano. Díganlo si no las personas, que todos conocemos, que fingen ser lo que no son durante toda su vida y con esa imagen acaban por irse a la tumba.

El caso más evidente de que la simulación puede mantenerse vigente y sin consecuencias casi eternamente es la de muchos, demasiados, políticos, que no hacen otra cosa que simular un interés por los ciudadanos cuando en realidad solo buscan mantenerse en el gozo permanente de las mieles del poder. Para ellos, una obra pública no resulta ser tan importante como la ceremonia de la entrega de la misma, con la fotografía de rigor. El pregón de una puerta abierta permanente a la ciudadanía, en realidad, es el encubrimiento de otra cerrada a piedra y lodo para todos aquellos que no son cercanos o incondicionales.

Pero el de la simulación es un juego al que, por desgracia, todos jugamos, pues sabemos perfectamente que los políticos en realidad están buscando votos o posiciones tras una sonrisa, un abrazo, una foto, un discurso, pero, por nuestra cuenta, simulamos en público que les creemos, pues el poder a veces embriaga a quien lo sustenta, y otras a quien lo ambiciona o lo admira.

Y hoy por hoy, la simulación ha encontrado en las redes sociales un nicho inmejorable de confort; ahí se puede ser admirable en Facebook, crítico demoledor en Twitter, elegante en Instagram y hasta simpático en Tik Tok. Toda una simulación acorde a los tiempos que vivimos.

El caso de los políticos, y de los funcionarios públicos con anhelos políticos o de simple notoriedad, en estos ámbitos de los caminos modernos de la comunicación, llega a resultar patético, pues pasan de simular ser eficientes y sabios en Twitter a divertidos en Tik Tok, cuando detrás de los sesudos comentarios escritos por sus asistentes, y las historias actuadas por consejo de sus asesores, se transforman en seres estúpidamente felices y trágicamente ordinarios. Y lo peor, lo mucho peor, es que aunque no les creemos, simulamos que sí.

En realidad, todos esos esfuerzos de notoriedad a través de pieles que no son las suyas son una forma contemporánea de demagogia, y la demagogia no es otra cosa que el culmen de la simulación política.

En algún momento, Gabriel García Márquez escribió que, entre otras cosas, había descubierto que era puntual para que no se supiera cuan poco le importaba el tiempo ajeno. Así, unos simulan inteligencia, otros, alguna virtud, y otros más, simpatía, aunque como bien lo aseguró el escritor brasileño Rubem Fonseca, “el dinero no compra la elegancia, compra la simulación”.

En el mundo que hoy vivimos reina, sin remedio y sin mesura, la simulación, que, contradiciendo a Marco Tulio Cicerón, está lejos de caer como flor marchita.