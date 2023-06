Aquí Querétaro | La tía Mili

Doña Milagros, pese a sus dolencias físicas y a estar postrada ya en una silla de ruedas, llegó hasta el teatro, sin importarle que estuviera ubicado en un segundo piso sin ascensor. Llegó acompañada de uno de sus hijos y fue levantada entre varios solícitos voluntarios, quienes la colocaron en el pequeño lunetario donde aquella noche daba yo una función. Aquel acto me pareció un detalle de cariño invaluable.

Conocí a doña Milagros y a su esposo, don Alfonso, cuando yo era un niño y ellos apenas contaban con dos hijos con los nombres de sus padres. La recuerdo sonriente siempre, cariñosa, de dulce trato, y recuerdo también aquella portería en aquel amplio césped de su casa en Jardines de Querétaro, donde creo que hice algunos tiros a gol en compañía del pequeño Poncho, aún más chico que yo.

Don Alfonso González había llegado a Querétaro para hacerse cargo de la empresa familiar del Molino El Fénix, donde mi padre trabajaba y donde vivíamos en una de las dos pequeñas casas de su interior. Sus ancestros eran de San Juan de Beleño, un hermoso pueblo asturiano cercano al de mis padres; era joven, delgado y alto, perteneciente a una nueva generación de empresarios.

Un día mi padre dejó de trabajar en el Molino, abandonamos la casa que a mí me había guarecido los primeros doce años de mi existencia, y la cercanía con los González se perdió, aunque no lo suficiente como para no enterarme de la trágica muerte de Poncho en uno de los silos de trigo de la fábrica, un acontecimiento que, obviamente, marcó indeleblemente la vida de don Alfonso y de doña Milagros.

El pasado viernes, Milagros descansó al fin de un cuerpo en el que sufría y se quedó dormida para siempre. Recordándola vivamente, la mañana de este sábado le devolví la visita aquella que me hizo al teatro y fuí a despedirme de ella, como tantos otros, a la sencilla capilla de las Siervas de María, en terrenos que fueran otrora del propio Molino El Fénix y que en mis tiempos eran tierras de cultivo a un costado de las vías del ferrocarril.

Recorrí, con un nudo en la garganta, la vieja antigua carretera a San Miguel de Allende, hoy convertida en Prolongación Tecnológico; miré de soslayo el desaparecido establo del señor Escobedo, la esquina que albergó a la tienda de don Alfredo; a la distancia, la tienda de Tomás, en el Retablo; el histórico templo de San Agustín, que tantos domingos me recibió en misa; la casa demolida del profesor Vicente, la casa donde se ubicaba la cantina Las Quince Letras, y desde luego, la de mis primeros años de vida.

La observé desde la calle como quien mira una película en blanco y negro. La ventana de la habitación que compartía con mis padres, la del abuelo Francisco, atado por decisión propia a una cama; la de mi hermana América… El jardín desaparecido, los patines de metal y cuatro ruedas, la televisión en blanco y negro, el gordo regulador, la mesa de formaica, los quesos y el café de mi madre…

Al paso del ataúd de doña Milagros, o de la “tía Mili” como le decían, vinieron a mi mente pasajes lejanos, sensaciones vividas, añoranzas presentes, y entonces recordé su sonrisa y su enorme dulzura, y entendí que un día lejano de los sesenta se me quedaron a vivir para siempre en el corazón.