Aquí Querétaro | La vejez

Oscar Wilde decía que la tragedia de la vejez no era que uno sea viejo, sino que uno es joven. La tragedia, diría yo con irreverencia, no es que uno sea viejo, sino que esta sociedad de hoy te obliga a serlo.

Atrás quedaron aquellos tiempos en que los viejos eran los sabios capaces de orientar, encaminar, sugerir, aconsejar, reflexionar, sobre las cosas de la vida, y su palabra era respetada y consultada por los más jóvenes que habrían de recorrer ese camino ya caminado por el viejo; conocer, de alguna forma, sus vericuetos, sus peligros, sus oportunidades, antes de enfrentarse a él.

Porque, como también sabiamente decía Schopenhauer, la vejez es la oportunidad de comentar el texto escrito con anticipación.

Esta sociedad que hoy vivimos, sin embargo, tiene otro ritmo, otras creencias, muy distinta concepción de la vida. En el galopante mundo del siglo veintiuno no hay tiempo para la reflexión, ni capacidad mayor para el análisis; se libra una lucha sin cuartel por sobrevivir, se enaltece al torpe, se desprecia al débil, se rinde pleitesía a virtudes y valores tan superfluos como efímeros. Vivimos en el reino de la inmediatez y la practicidad inútil, y ahí, estimado lector, no hay cabida para los viejos.

La vejez, sin saber cómo ni cuándo, se ha convertido en una limitante hasta para los ámbitos en que antes no lo era; un defecto, un vicio, un problema, un temor, una fragilidad, un riesgo, un deterioro, una inaccesibilidad, y por tanto, todo viejo es candidato idóneo a jugar cachi bol y hacer manualidades.

A la larga lista de virtudes que puede tener un ser humano desde siempre, hoy se ha añadido otra: la de la juventud, y así siempre será mejor visto a los ojos de nuestra sociedad el privilegiarla. Es joven, se pregona, como si se dijera que es capaz, leal, sensible, trabajador, consistente, talentoso, eficaz o brillante.

En estos días ha aparecido el proyecto de dictamen que me otorgará la posibilidad de gozar de una pensión por vejez, así que me ha resultado imposible no darle vueltas al tema, pues pasaré a engrosar las filas de quienes, parafraseando a García Márquez, tienen que firmar un pacto honrado con la soledad.

Yo, sin embargo, prefiero pensar, como André Maurois, que el arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza, porque, pese a todo y a todos, yo sigo conservando muchas.