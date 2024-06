Aquí Querétaro | Los pregones

“¡El Diariiooooooooo!”, se escuchaba por las calles de la boca de los voceadores; “¡Pescado fresco de Veracruuuuz!”, gritaba, una y otra vez, aquel hombre de sombrero jarocho y carrito rodante; las ofertas de La Luz del Día eran replicadas tras un cucurucho a manera de megáfono, frente al viejo mercado Pedro Escobedo, por “El Chamula”; las campanitas sonaban anunciando la llegada del carrito de paletas; el incesante golpe de los tambos obligaba a abrir los ojos por la llegada del gas; las campanas de los templos llamaban a misa; desde el cielo, las avionetas anunciaban circos… Y todo se oía perfectamente.

El Querétaro de antaño era un muestrario de gritos, de pregones, de anuncios, en tiempos en los que la publicidad no se daba en los medios de comunicación, ni mucho menos, claro está, en las redes sociales. Lo que entonces sucedía en Querétaro, más que verse, se oía.

Costumbre esta, la de pregonar para vender, la de gritar para ser escuchado, que tiene como referente actual la de la calle Correo Mayor, en el centro mismo de la Ciudad de México, donde comerciantes, de todo, lanzan al aire sus ofertas, sus precios, sus ventajas competitivas, en un maremágnum auditivo que transforma el silencio en un bullicio estentóreo que, a ratos, si no hay costumbre, se vuelve insoportable.

Querétaro hoy tiene otra clase de sonidos. Cierto que aún se salvan, como apelando a lo antiguo, aquella voz de María del Mar Terrón que dice “se compran colchones, tambores, refrigeradores… o fierros viejos que vendan”, o la clásica tonada de “tamales oaxaqueñooos”, o incluso la voz de “Tin Tan” cantando aquello de “el panadero con el pan”, pero los que prevalecen son otro tipo de ruidos, salidos del mofle de los autos, del pitido de los cláxones, de las bocinas de los establecimientos.

Las campanas han dejado de escucharse, no porque no se toquen, sino porque son apenas audibles para quienes tienen aún por las ceremonias religiosas una obsesión, el vendedor de pescado fresco de Veracruz debe haber muerto hace tiempo, lo mismo que el popular “Chamula”, las camionetas repartidoras de gas tienen ahora una musiquita, tan insoportable como el retumbar de tambos vacíos, los carritos de paletas se han extinguido como las mulitas del Jueves de Corpus, y los voceadores no vocean ante la llegada de la tecnología.

Es decir, que los sonidos de Querétaro son ya otros, distintos, absorbentes, ilimitados, sin el encanto de aquellos que vivimos otros tiempos la ciudad.