Aquí Querétaro | Los Reyes Magos

De los muchos recuerdos de los que puedo echar mano en la tradicional fecha anual de la llegada de los Reyes Magos, hay uno en particular que, pese al tiempo, siempre me conmueve: Aquella hilera de pares de zapatos colocados en una ventana.

La llegada de los Reyes Magos, siempre entrañables y siempre presentes, son una de esas tradiciones que marcan inexorablemente el alma de los niños, al grado que, pese al paso del tiempo, la impronta de esos momentos vividos la noche del 5 de enero, y la mañana del 6, permanece en el alma eternamente.

Debo confesar que yo nunca vi a los Reyes Magos, salvo una ocasión que les aseguré a mis hijos que aquellos que desfilaban sobre enormes carruajes alegóricos por el Paseo de la Castellana, en Madrid, eran los auténticos. Nunca estuve seguro de ello, sin embargo, y creo que, más bien, me dejé llevar por la emoción de un momento único y por la comparación de aquellos personajes barbados (además de un negro auténtico), que en nada se asemejaban a los que se veían, dispuestos a tomarse fotos, en nuestra Plaza Constitución.

Y siempre tuve también la impresión de que los Reyes Magos, en realidad, eran mucho más que tres, que acaso se agrupaban para trabajar en tríos, pero que unos iban al Campestre y otros a Bolaños, pues de otra manera no se entendería la disparidad de regalos que los niños, de uno y otro sitio, recibían la venturosa y feliz noche de principios de enero.

A eso mismo debe atribuirse, supongo, el que yo nunca pude contar con una anhelada autopista, que ni siquiera me animé nunca a solicitar, pues mi madre siempre me recordaba que había que tomar en consideración que los Reyes atendían a todos los niños del mundo, y que había que ser discreto y comedido con lo que se colocaba en la carta de solicitud. Entiendo que los padres de algunos de los niños que yo conocía no tenían esa sensatez, porque las autopistas llegaban, sin rubor, a sus hogares, aunque acaso todo se debía a la ignorancia de esos mismos padres sobre la titánica tarea de los magos de Oriente.

Yo me comunicaba con ellos por carta, como debía ser en tiempos donde el correo era la mejor forma de comunicación. Elaboraba la solicitud de mi puño y letra, la colocaba en un sobre que cerraba embarrando mi lengua al pegajoso límite del papel, y lo iba a depositar a un buzón en las oficinas de Correos, instaladas en la parte alta del bellísimo ex convento de San Agustín.

La carta, como era natural, había ya pasado por la escrupulosa censura de mi madre, quien, cual sacerdote franquista, dirigía los destinos de la tinta por los territorios de la mesura.

Pero efectivamente, el recuerdo de los Reyes Magos que me llega siempre encabezando el desfile de monitos y pelotas, es el de aquella hilera de pares de zapatos frente a una ventana.

Ese recuerdo data de tiempos en los que yo había ya perdido la sana costumbre de escribirles a los Reyes y hasta había dejado de anhelar autopistas; me desempeñaba como reportero de esta misma casa periodística y realizaba un reportaje en el asilo de ancianos de San Sebastián, en la “Otra Banda” queretana. El trabajo reporteril se juntó de la mano con las fechas en la que los magos hacían su largo periplo de entrega de regalos por el mundo.

Y ahí estaban los zapatos, tanto de hombre como de mujer, perfectamente alineados frente a una de aquellas ventanas del interior de la vieja casona, esperando la llegada de algo que se depositaría, aprovechando la oscuridad de la noche, frente a ellos.

Recuerdo que aquel día todavía pensé, y acaso anhelé como nunca, la autopista de mis sueños reprimidos, pero después y desde entonces, cada vez que llega la noche de Reyes, principalmente rememoro aquella hilera de zapatos que gritaban silenciosamente, al unísono, la única palabra posible: Esperanza.