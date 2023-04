Aquí Querétaro | Los tres cines y Jack Lemmon

Durante mi niñez, Querétaro tenía sólo tres cines. El Plaza, frente al céntrico Jardín Obregón; el Alameda, en las inmediaciones del Jardín Guerrero; y el Reforma, en la calle 16 de Septiembre, que había sido abierta en la década de los cuarenta del pasado siglo, precisamente en la misma época en que fue demolido el mítico Cine Goya, en lo que hoy es la actual calle de Juárez.

Fue hasta la década de los setenta, del mismo pasado siglo, cuando se dio el desarrollo de salas cinematográficas en nuestra ciudad: el Cinema 2000, inaugurado a fines de 1977; el Premier 70 y los Gemelos de la Comercial Mexicana, en 1978; y los Cinemas de las Américas, en 1979.

Pero como digo, en mi niñez sólo había tres. El más viejo, el Alameda, que vio su inauguración en octubre de 1946 y que sería transformado con los años en tres salas; el recordado Plaza, que inició operaciones en noviembre de 1947, y que fue demolido cuando iniciaba la década de los ochenta, y el más joven, el Reforma, que se puso en marcha a fines de 1959, que sufrió alguna importante remodelación a principios de los setenta, y cuyas paredes albergan hoy una tienda de electrodomésticos.

En aquellos tiempos de mi niñez y de mi adolescencia, las películas se estrenaban por semana y solían proyectarse por dos, y en permanencia voluntaria, todos los días. Había también matinés dominicales y la muy gustada y escandalizante función de media noche con cintas pasadas de tono para las buenas conciencias queretanas de la época.

Mi hermana solía llevarme a las matinés del Plaza los domingos, tras la matutina misa en San Francisco. Ahí recorrí toda la producción cinematográfica de Marisol, por ejemplo. Después, con el paso del tiempo, acostumbré asistir al cine en compañía de amigos, y más comúnmente, solo.

Cierta tarde, con catorce años a cuestas, me compré un boleto vespertino para ver una película (la traducción al español era algo así como “Salvar al Tigre”) protagonizada por Jack Lemmon, quien había recibido ese año el Oscar como mejor actor, precisamente por su trabajo en esa cinta. No deja de ser raro que un muchacho de catorce años decida ir al cine a ver una película de esas características, y tan solo por apreciar la actuación del protagonista. Quizá, simplemente, yo era un muchacho raro de catorce años.

El caso es que llegué a la primera sesión de aquella tarde de entre semana al recién remodelado Cine Reforma. Compré mi boleto en la taquilla, se lo entregué al señor que los recogía en la puerta de acceso (inconfundible y eterno), subí por las alfombradas escaleras de la izquierda (siempre me gustó más la planta alta de ese cine), crucé por la desierta barra de la dulcería del segundo piso y me adentré en la sala vacía.

Acomodado en mi butaca y ya iniciada la película, entró la solitaria sombra de un hombre que miró y miró a su alrededor. Pese a que el lunetario estaba sin espectadores, decidió sentarse en una butaca con apenas otra de por medio conmigo.Y luego fijó su mirada, lejos de la pantalla, en mi perfil.

Aquello se volvió incómodo primero y aterrador después. El tipo no apartaba su mirada de mí, mientras yo empezaba a sudar frío y dejaba de poner atención a la proyección. Luego de minutos que a mí me parecieron eternos, estiró su brazo izquierdo, lo pasó por detrás de la butaca que nos dividía, y tras unos segundos, empezó a tamborilear con sus dedos mi respaldo.

Me levanté como con resorte. Manteniendo la calma, me dirigí, sin prisas pero sin pausas, a la salida, crucé nuevamente por frente a la dulcería del segundo piso, bajé simulando sosiego las alfombradas escaleras, y salí por la puerta de cristal ante la indiferente mirada del recolector de boletos. Tomé la calle de 16 de Septiembre, siempre aparentando tranquilidad, doblé en la esquina de Allende y fue ahí donde eché a correr, con todas mis fuerzas, hacia el norte y luego hacia el poniente de la ciudad. No paré hasta llegar a mi casa.

No sabría decirle, estimado lector, si la actuación de Lemmon era sobresaliente en aquella cinta, y la verdad es que tampoco contarle alguna de las historias cinematográficas de Marisol, pero bueno, el caso es, como le decía, que durante mi niñez sólo había tres cines en Querétaro.