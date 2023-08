Aquí Querétaro | Nada y la ermita de la Blanca

“Cuando dejé tus solares, tierra bendita de España, dije mirando a tu cielo: ¿Cuándo te volveré a ver”. García Cano.

Aunque se dice que puede tener antecedentes aún más lejanos, la construcción de la pequeña ermita de La Blanca, en la señera población de Nueva de Llanes, data del siglo XVII. Es pequeña, transformada en parte en casa habitación, y hace muchos ayeres que dejó de funcionar como hospital y albergue de peregrinos.

La Blanca tiene una importancia manifiesta para Nueva, y para Asturias toda, pues ahí se celebra una fiesta tradicional que mucho llama la atención cada septiembre, pero para mí, representa, sobre todo, un espacio entrañable y único, ligado sin remedio a mis recuerdos y mis afectos.

Para explicarlo, he de remontarme a finales de los años sesenta del pasado siglo, cuando hasta Querétaro, aprovechando las instalaciones del Centro Comercial Conde en la avenida Zaragoza, abrió sus puertas la famosa Comercial Mexicana. Como gerente, llegó también, desde la Ciudad de México, un hombre de talle y altura pequeños, con nariz pronunciada y carácter abierto; se llamaba José Luis Bada Sastre.

Asturiano de origen, pronto hizo migas con mis padres y se convirtió, junto con su familia, en una presencia permanente e ineludible. En su casa, o en la nuestra, pasamos infinidad de veladas, varias cenas de Nochebuena, y hasta presenciamos la llegada del hombre a la luna frente a nuestro televisor en blanco y negro. Tenía una voz extraordinaria y solía cantar canciones asturianas que conmovían a mis progenitores, aunque la favorita era un pasodoble: “Algo de España”, que a duras penas lograba concluir entre lágrimas.

La vida llevó a José Luis Bada a regresar a la capital del país primero, y a su tierra natal después, no sin padecer el sufrimiento propio a un matrimonio que se disolvió y a una vida mexicana que dejó de tener sentido. Regresó a España, estoy seguro que con lágrimas en los ojos y el pasodoble repitiéndose en su cabeza: “..Mire que mi voz se empaña como si llorara fuego…”

Ya en Nueva, su pueblo de origen, abrió una pequeña tienda de abarrotes, heredó el mote familiar de “El Perlitu” y se albergó en la casa de sus tías, que no era otra que la ermita de La Blanca. Sin ser especialmente religioso, acabó teniendo una capilla en su propio hogar.

Cada vez que tuve el privilegio de ir a Asturias, fui a visitarlo, sólo en alguna ocasión, y con mi familia en otras. Siempre nos abrió las puertas del ex hospital y ex hostal de peregrinos con infinito cariño y nos ofreció charlas cargadas de nostalgia y las mejores viandas. (Una de sus tías había trabajado muchos años en la residencia de los Condes de Romanones y era una espléndida cocinera, que un día nos preparó la que, sin duda, ha sido la mejor fabada que he degustado en la vida).

Por él me enteré de los pormenores de la romería que cada ocho de septiembre se organiza en honor de la imagen de la virgen de la ermita. Una fiesta que, un día previo a la procesión, los ramos, las roscas de pan y los bailes típicos, tiene como protagonista a “la joguera”, un tronco de eucalipto que puede alcanzar más de cuarenta metros y dos toneladas de peso, que es cargado por decenas por las calles del pueblo, tapizado de grandes casonas edificadas por los llamados indianos, y luego plantado en mitad de la plazuela que le da antesala a la ermita.

La última ocasión que ví a José Luis me mostró un pequeño piso edificado casi a un costado del histórico inmueble, hasta donde se trasladaría a vivir con la tía que quedaba con vida. Había llegado a un arreglo con una empresa inmobiliaria a la que le dejaría la vieja construcción a cambio de una mayor comodidad para afrontar los duros tiempos de la vejez. Luego me enteré que había muerto.

A estas alturas del relato, estimado lector, reparo en que no sé porqué le he contado todo esto. Quizá porque hurgando en el Internet que todo lo sabe, todo lo encuentra, y si no, todo lo inventa, hallé una foto de la vieja ermita con un letrero colocado sobre la bella galería de la construcción donde se leía, lacónicamente, “se vende”. Una lágrima asomó, necia, mientas a mi mente llegaba de nuevo aquel pasodoble: “Hábleme usted de su luna y del mar que la baña, hábleme usted de mi cuna, cuénteme usted algo de España…”