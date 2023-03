Aquí Querétaro | Objetos voladores no identificados

Mi padre aseguraba haberlo visto a un costado del cerro del Cimatario, y que, como él, otros muchos lo vieron desde el Jardín Guerrero, en el Centro Histórico de Querétaro. Corrían los años sesenta del pasado siglo y aquel avistamiento dio mucha tela para cortar en las largas conversaciones que mi progenitor tenía con el señor Helguera, convencido del fenómeno Ovni, al grado de haberse convertido en un especialista.

Todavía tengo con nitidez en la memoria como mi padre señalaba una cesta de pan sobre la mesa del comedor para ejemplificar la forma y el tamaño de aquel objeto que, según aseguraba, había tenido algunos movimientos verticales y después, de improviso y como si perdiera la calma, había desaparecido a velocidad insospechada. El señor Helguera, por su parte, de trato amable y siempre con un sentido del humor presto, explicaba que aquello existía y esgrimía teorías acerca de esos misteriosos visitantes.

No puedo dejar de recordar aquel pasaje de mi niñez ahora que las extrañas noticias de objetos voladores derribados en el norte del continente nos llegan sin cesar. Descrito por el gobierno canadiense como “un objeto aéreo a gran altitud”, el intruso, de forma cilíndrica, fue derribado sin contemplaciones por un F-22 norteamericano a solicitud del primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Pero no ha sido este derribo, en Yukón, en el noroeste canadiense, el único, pues semanas atrás fue derribado otro, “del tamaño de un coche pequeño”, en Alaska, y todavía antes otro, en esta ocasión, según se dijo, un globo chino.

El caso es que tanto los C-22 estadounidenses, como los CF-18 y CP-140 andan detrás de estos objetos, como el que, hace casi sesenta años, atisbó mi padre, sobre el Cimatario, desde el céntrico Jardín Guerrero. En aquella ocasión, ni siquiera alguna curiosa avioneta Cessna de las que atravesaban nuestro tranquilo cielo para anunciar la presencia de algún circo, se dio por enterada de la intromisión.

Yo no sé si existen o no los famosos “Ovnis”, y si algún mundo extraño, como diría don Pedro Ferriz Santacruz, “nos vigila”, pero a tantos años vistos no tengo por qué dudar de la palabra de mi padre. La duda aquí es qué rayos era aquello que una despejada mañana queretana anduvo danzando sobre nuestro Cimatario. Acaso las investigaciones que, dicen, se realizan en los restos de los aparatos derribados en Alaska y Canadá, nos desvelen la incógnita. O quizá (lo más probable) no. Y es que me da la impresión de que los simples mortales de este mundo vivimos sin enterarnos jamás de lo que realmente pasa a nuestro alrededor.