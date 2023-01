Aquí Querétaro | Para lenguas y campanas, las queretanas

Dice la máxima popular que “para lenguas y campanas, las queretanas”.

Se refiere, claro está, a esa supuesta propensión de los queretanos a las cosas de la iglesia y a practicar con entusiasmo y cotidianidad el gratificante deporte de hablar de los demás, nos conste o no lo que aseveramos.

Y aunque no son prácticas, las religiosas y las parlantes, exclusivas de la queretanidad, lo que parece ser un hecho es que ambas se ven seguras y confortables en nuestras tierras, aunque, valga reconocerlo, cada vez menos.

Más allá de mancillar la reputación de los vecinos, en los tiempos que me ha tocado vivir en estas tierras, y que son, por cierto, todos los que he vivido, han resaltado algunos acontecimientos puntuales que se han magnificado gracias a las lenguas queretanas de las que habla el popular refrán. He aquí apenas algunas de ellos:

Allá por la primera mitad de la década de los setenta del siglo pasado, alguien, en algún lugar de esta virreinal ciudad, tuvo la ocurrencia de asegurar que en la fábrica refresquera de don Roberto Ruiz Obregón se había caído uno de los trabajadores en uno de los enormes tambos que resguardaban la Coca Cola antes de embotellarse, que el cuerpo se había molido y que se había esparcido en el negro producto final.

Por inverosímil que sea la historia, lo cierto es que la venta de Coca Cola en la ciudad disminuyó de manera tan evidente que, dicen, llegó a alarmar a don Roberto. Nosotros en la Prepa, recuerdo, nos dedicábamos a elucubrar sobre las posibilidades de que la Coca que nos tocara en el descanso de clases fuese a contener salva sea la parte del cuerpo del infortunado trabajador sin nombre y sin duelo.

Ya eran principios de los noventa del mismo pasado siglo cuando empezó a correr la versión de que un vampiro había aparecido en Querétaro y que, aprovechando la oscuridad y la soledad de las noches, había ya atacado a varios despistados y trasnochados transeúntes y les había chupado la sangre desde el cuello.

La versión del vampiro se fue haciendo grande. Primero se dijo que atacaba por el rumbo del Acueducto, luego que era un vampiro chino, más tarde que no era chino de nacionalidad y rasgos, sino chino del pelo. Un connotado médico, cuyo nombre no quiero mencionar, llegó a sostener que, en realidad, era un hombre que atacaba con un picahielo a sus víctimas, dejándoles dos agujeros en el cuello. Finalmente, así como vino, el vampiro, chino o no, acabó por emigrar y los nombres de sus víctimas a desvanecerse de entre las listas de heridos y muertos.

Quizá el caso del agua de Tlacote sea la más famosa de las historias propiciadas por las lenguas queretanas, porque sus efectos cruzaron la frontera de Palmillas, e incluso de México, volviéndose un fenómeno que se desbordó y se convirtió en un problema social. Finalmente, el agua milagrosa y curativa que atrajo a famosos y multitudes, y hasta propició vuelos chárter desde el extranjero, acabó por dejar de ser interesante, y el dueño de la hacienda, y del pozo donde emanaba el líquido, terminó también muriendo de una enfermedad que, a decir de tantos, era curada por su propia agua.

No hace mucho, ya en este siglo veintiuno y en tiempos donde la información fluye al instante, un incidente en el Mercado Escobedo degeneró en una histeria colectiva que obligó a cerrar negocios, a que la gente corriera despavorida, a que interviniera la policía y a que la ciudad entera se paralizara como si las huestes del Chapo quemaran camiones en las esquinas. Hasta algunos medios de comunicación cayeron en la trampa y aportaron información sobre los inexistentes sucesos que propiciaron el pánico.

Ejemplos todos los anteriores que nos hacen pensar que, al menos en una parte, algo de verídico tiene aquello de que “para lenguas y campanas, las queretanas”.