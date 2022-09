Aquí Querétaro | Una comedia de Aristófenes

De esto hace ya algunos años; pocos como para no olvidarlo, y muchos como para asumirlo con filosofía y pragmatismo.

Uno de mis hijos cursaba por entonces su educación media superior en una institución privada, y una maestra decidió que el grupo al que daba clases (mi hijo en él, desde luego) montara en escena, en apenas tres días, una comedia de Aristófanes.

Las nubes, que así se llama la pieza, es una obra temprana del comediógrafo griego, que representa una fuerte crítica a los sofistas con personajes de la Atenas del siglo quinto antes de Cristo. A todas luces un bombón, un delicado divertimento, y un momento de relax para jóvenes preparatorianos del siglo XXI.

Pero el tema de preocupación de los jóvenes sujetos a aquella orden de ejecución no era el texto, ni las características de los personajes, sino, sobre todo, el tiempo que tenían para llevarla a escena: apenas tres días.

Mi hijo, que había escuchado (y también comprobado, claro está) las características teatrales de su padre, decidió, en mala hora, acudir a él para solicitarle un consejo ante una pregunta que podría resultar hasta digna de una broma: ¿Cómo podía montar una comedia de Aristófanes en tres días?

Y el padre (o sea yo), luego de vociferar en su interior (y algo en su exterior) sobre la inusual y temeraria orden académica (hay que recordar que la ignorancia suele ser temeraria), llegó a una conclusión nada conveniente, pero evidentemente clara: esa pretensión era imposible.

Pero como había que sacar adelante la encomienda de la brillante mentora, al padre (o sea yo) se le ocurrió (bendita ocurrencia) aconsejar a su hijo en el sentido de que la única manera de sacar adelante ese despropósito escénico era ayudar a los neófitos actores (y actrices) atemperándoles algunas cosas, y haciendo de aquella idea algo lo más coherente posible.

Sugirió pues que su hijo y sus compañeros podían, quizá, hacer una lectura dramatizada. Tener en las manos el libreto, pero dar las intenciones necesarias y hasta marcar ciertos movimientos escénicos para darle vida a las acciones. Ello, desde el punto de vista del padre, ayudaría a la comprensión del texto y evitaría el desastre.

El hijo, que por entonces confiaba en este tipo de ideas de su padre, accedió y convenció a sus compañeros de presentar ante su maestra esa propuesta “innovadora”, y sobre todo, realista, dadas las circunstancias. El resultado fue que el hijo, junto con el resto de sus compañeros de equipo (los otros equipos sí se lanzaron en brazos de la temeridad y el horror) recibieran una contundente calificación reprobatoria.

Como digo, han pasado los años y las cosas pueden ahora verse con mayor claridad al cobijo de la frialdad del tiempo. Aquello de lo que tanto me arrepentí y de lo que me sentí culpable, nos ha dado finalmente, a mi hijo y a mí, el aprendizaje suficiente como para saber que la vida no necesariamente la dirigen los más aptos para ello, y que las visiones cortas, si no se sabe cómo combatirlas, pueden dominar el mundo, o más bien, esos pequeños mundos de los que son dueños.

También aprendimos que hay quien puede montar una comedia de Aristófanes en tres días y no morir de vergüenza en el intento.