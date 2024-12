Aquí Querétaro / Urgencias

Un par de decenas de personas esperan, pacientes, frente a la reja de entrada, en medio de una oscuridad que abarca casi toda la cuadra por la ausencia de luz de las luminarias de Zaragoza; han pasado ya por el poste que destila un fuerte olor a orines y observan con cansina mirada la puerta por donde habrá de salir un guardia, mientras algún coche pasa por la avenida y un par de taxis esperan pasaje.

A las doce en punto aparecerá el ansiado guardia con una lista impresa en papel (alguno lo hace con una Tablet), como otros, y él mismo, lo harán a las seis y a las once de la mañana, y a las seis de la tarde. Siempre con una puntualidad difícilmente conciliable con un país, con una sociedad, donde llegar tarde es parte de la normalidad.

Pero esta noche, uno de esos guardias, con sonrisa socarrona en el rostro, llega con tres minutos de anticipación y esgrime algún comentario que él considera simpático sobre la obligatoria espera de esos ciento ochenta segundos. Una mujer se incomoda y le reclama, solicitándole que inicie la cuenta, como si de presos se tratara, de esos enfermos que adentro, en Urgencias, esperan sobre una cama o una camilla. El guardia se molesta y le contesta altanero algo así como: “No se desespere señora, porque yo me desespero, y no se enoje, porque yo también me enojo”.

La lista se hace voz, de a poco, y los familiares, de a uno por enfermo, van ingresando para recorrer, previa entrega de su INE, el largo trecho hasta el edificio. Algunos llevan una bolsa, siempre de plástico y siempre transparente, con objetos personales de su enfermo.

Ahí, en el espacio circundado por una línea amarilla en la pared, están los recién ingresados, casi todos con una tripa por la que reciben suero: varios aparentemente dormidos, una mujer acostada sobre las sillas de espera, una jovencita de veinte años con el rosto transformado a golpes, varios con roturas de brazos o piernas, y otro más con el rostro y la ropa cubiertos de linfa roja, vomitando sangre. A alguien del personal se le ocurre bromear, preguntándole: “Ay, caramba, ¿qué te pasó? ¿Te caíste?”, y obtiene una nueva arcada y un nuevo vómito de sangre por respuesta.

Adentro, al fondo, otra sección resguarda a los enfermos que lograron, tras larga espera, una de las decenas de camas separadas por una cortina. Una médica mira el monitor de una computadora aligerando la dureza de su silla de lámina con su abrigo, y un joven camillero va y viene sin dilación, llevando enfermos a estudios en una camilla que sostiene la posición ayudándose de una caja de cartón. Una enfermera, a la par, bromea, se pinta los labios y pregunta a alguna compañera sobre un equipo médico: “¿Cómo se llama esta madre?”

Un robusto enfermero, que vive en Guanajuato y viaja todos los días a su trabajo (“Aquí las rentas son muy caras”, sostiene) coloca una bolsa de plasma a un encamado y responde a la pregunta sobre la dureza del trabajo nocturno: “Sí, es duro, pero si te gusta, lo aguantas… Si no, es insoportable”.

Pasa un guardia, de los de la entrada, recorriendo las camas y comenta a cada uno de los familiares visitantes, en tono de amenaza, que el tiempo de media hora ha concluido y que tienen que abandonar las instalaciones. En la antesala, imposibilitados para entrar, los acompañantes de los recién llegados a Urgencias y algunos enfermos atiborran un espacio de espera con frías sillas de metal; en sus rostros aparece la presencia, inevitable y reconocible, del miedo y la incertidumbre.

Y no, no es Dinamarca, aunque lo parezca. Es el IMSS en nuestro Querétaro.