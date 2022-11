Aquí Querétaro | Víctor Manuel

Irremediable y afortunadamente, crecí con su música. “La Romería” fue casi un himno, insistentemente reproducido en aquel negro L.P. de los sesentas que mi padre llevó a casa, y el “Abuelo Víctor” o “Paxarinos”, forman parte de ese disco duro musical que le da forma y color a mi niñez y adolescencia. Luego, dejando cada una su marca en la memoria, vendrían “Quiero abrazarte tanto”, “Asturias”, “Soy un corazón tendido al sol”, “¿A dónde irán los besos?”, y sobre todo, la conmovedora “Sólo pienso en ti”.

Víctor Manuel San José Sánchez nació en Mieres del Camino, en la cuenca minera asturiana, en 1947, cuando el franquismo había ya sentado sus reales en España, y a escasos años del fusilamiento de Ángel, uno de sus abuelos. Hijo de un ferrocarrilero y de una comerciante, tras su fugaz paso por el futbol, se fue convirtiendo, no sin esfuerzo y años de lucha, en un referente de la canción de la transición española.

Acallado infinidad de ocasiones por la censura franquista, perseguido, alguna vez detenido y otra exiliado, ha producido, a lo largo de casi sesenta años, una ristra de extraordinarias canciones que hablan del mundo rural y minero de esa su patria chica, pero también de libertad, de justicia, y muchas veces, de amor, de auténtico amor.

Casado con la actriz y cantante Ana Belén, con la que ha hecho una mancuerna artística excepcional, Víctor Manuel, que tal es su nombre profesional, ha sido también actor y productor cinematográfico, y militante activo de la política española, en la que se inmiscuyó, en su momento y por algunos años, a través del Partido Comunista, del que fue coordinador musical.

Su producción discográfica es amplísima, y algunas de sus composiciones causaron escándalos públicos en tiempos de represión; por ellos no pudo, en su momento, ser representante de España en Eurovisión, y por ellos tuvo que exiliarse medio año en nuestro país, antes de regresar a su tierra natal para ser juzgado por la justicia española. Alguna de sus películas fue retirada de la cartelera, en Madrid, cuando un grupo de extrema derecha intentó boicotear la cinta que se exhibía en el cine Montera, y en 1976, otro grupo hizo estallar una bomba en su casa.

De entre las curiosidades de su vida como compositor y cantante está la de haber protagonizado una gira en mancuerna con Julio Iglesias, el haber producido una comedia musical que, para variar, concluyó en escándalo, y el haber compuesto “Puxa Sporting” como himno del equipo de futbol Sporting de Gijón.

Hace algunos años, allá por el 2008, tuve el enorme privilegio de conocerlo personalmente. De hecho, comí con él y con Ana Belén, su famosa mujer, en un restaurante queretano, y descubrí entonces, no sin sorpresa, que Víctor Manuel es un hombre profundamente tímido.

El próximo domingo, veinte de noviembre, Víctor Manuel regresa a Querétaro (creo que no lo hace desde aquella oportunidad de la comida relatada) para participar en el cierre del Festival “Trova Abierta” que organiza el municipio de la capital queretana, en la Plaza Fundadores.

Seguramente Víctor Manuel cantará “La Puerta de Alcalá”, “Quiero abrazarte tanto”, “¿A dónde irán los besos?”, “Soy un corazón tendido al sol” y “Sólo pienso en ti”, pero debo de reconocer que yo, secreta y vivamente, mantengo la esperanza de volver escuchar, bajo las estrellas queretanas, aquello de “paxarinos que vais cantando, decirle a ella, que en la lucha y en los fracasos me acuerdo de ella… Que me pesan los mis amores y la grandeza de los montes, ríos y valles de la mi tierra…” Porque entonces, escuchándolo, sabré que María y Braulio, mis padres, me estarán acompañando.