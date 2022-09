Aquí Querétaro | Yo me bajo en la próxima

”Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?”, es una comedia teatral escrita por Adolfo Marsillach, llevada a los escenarios en varias ocasiones, y también al cine, con relevante éxito. La trama aborda el encuentro casual de una pareja en un vagón del metro madrileño, que desemboca en un frustrado matrimonio. A lo largo del espectáculo (o de la película), cada uno de los protagonistas de la historia describen al público su visión de los aconteceres matrimoniales de ambos, para concluir repetitivamente con la pregunta: “Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?”, como si el transcurso de la vida pudiera trastocarse simplemente bajándose del vagón en la siguiente estación.

Si mi mente no me falla, yo debo de haber visto esa puesta en escena con la interpretación de dos actores sobresalientes: José Sacristán y Concha Velasco, pero más allá de lo que en la trama sucedía (había, recuerdo, una agria alusión al franquismo de los cincuentas), siempre me quedé con esa sensación, que supongo tenemos todos, de abandonar el barco, de hacer una pausa en la devenir de los acontecimientos, de bajarnos en la próxima oportunidad de este tren implacable e inexorable que llamamos vida.

Para alguien como yo (y quizá también como usted) que vivió los años más intensos de su vida en el siglo veinte, que prefiere el bolígrafo al teléfono, la llamada al mensaje, el papel a la pantalla, puede esa frase (la de “yo me bajo en la próxima”) ser una constante cotidiana. Todos los días, frenéticamente, los oriundos del siglo veinte tenemos que hacer frente a retos tan simples como incomprensibles, que a las mayorías les hacen la vida más fácil, pero que a nosotros nos la complican hasta la desesperación.

Un caso concreto, por mencionar el que por estos días ocupa mis reflexiones, es el llamado Tik Tok, una red social inventada por los chinos que permite que cualquiera pueda subir al ciberespacio (o como se le llame a ese mundo virtual) videos de corta duración (máximo diez minutos, pero la mayoría no alcanza ni uno), en formato vertical. Se trata de la red social más exitosa del mundo (más que Facebook, YouTube o Instagram) y se ha convertido en el mecanismo más efectivo de comunicación y propagada de la actualidad.

Interesante parecería descubrir un mecanismo de esta naturaleza, que permitiera, de una manera moderna, ágil y práctica, divulgar el conocimiento y acercar la información a todos los rincones del mundo, pero el caso es que ahí parece reinar la superficialidad y se ha instalado la zafiedad. Cuanto más simplista y rústico sea el mensaje en Tik Tok, tendrá mayor éxito, medido éste en el número de seguidores y reproducciones. De lo que se trata, al parecer, es de alimentar la ordinariez (y a ratos hasta la patanería) para alcanzar a las masas, sin mancharse el plumaje en los fangosos pantanos de la profundidad y la inteligencia.

Y el mecanismo les funciona muy bien a quienes quieren darse a conocer, o a destacar; lo mismo artistas que políticos, amas de casa que periodistas, empleados que estudiantes. No se requieren ideas, sino ocurrencias “chistosas”. Así, los políticos, por ejemplo, no aprovechan el Tik Tok para dar a conocer sus puntos de vista sobre temas de trascendencia, sino para hacer coreografías torpes, comer tacos, contar chistes malos, saludar viejitos, tocar defectuosamente la guitarra, o posar en cualquier paisaje (si va acompañado de un humor ramplón, mucho mejor). La superficialidad, como nunca, se ha instalado de nuestros días, y al parecer, funciona muy bien.

Por eso y por otras cosas más, yo me bajo en la próxima, ¿y usted?