Cabañuelas | La sequía desde la antigüedad

Hoy en día la sequía es uno de los temas prioritarios, sin embargo, es importante saber que en México este fenómeno natural tiene amplia historia. Actualmente hablamos del cambio climático, sin embargo es importante recordar que las temporadas de sequía se registran desde la época prehispánica –por ejemplo -- en el 650 d.C la caída y abandono de la ciudad de Teotihuacán se ha relacionado con severas condiciones de estrés hídrico.

También en el 820 d. C. comenzó un intenso periodo de sequías que devastó el sur de la península de Yucatán y se extendió por 100 años. Lo mismo del 1020 al 1100 d. C. Eventos similares ocurrieron en la época Colonial; en 1521 la caída del Imperio Azteca no se atribuye únicamente a la conquista de los españoles, sino también a la devastadora sequía.

En 1785 a 1786 fue catalogado el año del hambre, sequía que abarcó todo el territorio de la Nueva España y provocó escasez de cosechas y alimentos. En 1810, con la Guerra de Independencia en México, la sequía fue un factor importante.

En el siglo XX, podemos mencionar, en 1910 se relaciona el conflicto armado de la Revolución Mexicana con la sequía de tres años que afectó principalmente a los estados donde se gestó la revuelta.

Los periodos de sequía consecutivas entre 1941 y 1963 se consideran críticos, debido a sus impactos socioeconómicos. Se considera que uno de los años más secos del siglo fue 1997 – 1998 y 2011 - 2012 cuando se registró la sequía más importante de los últimos 70 años.

Desde la antigüedad se daba una explicación a la ocurrencia de sequías, sin embargo, en la actualidad la ciencia abre la posibilidad de entender con más certeza las causas de estos eventos.