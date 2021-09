Cabañuelas | Pericón, planta medicinal y religiosa

La flor de pericón (Tagetes lucida Cav.) de la familia de las Asteraceae, también conocida como Santa María y Yerbanís proviene del náhuatl “Yiauhtli” significa hierba de las nubes. A esta planta oriunda de México y Guatemala se le atribuyen propiedades medicinales y religiosas.

De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, se puede emplear tanto sus flores como sus tallos, que se asemejan al cempasúchil, tiene un olor y sabor muy parecido al anís, por lo que también se le denomina anisillo.

Desde la antigüedad se utiliza en rituales –entre otros -- destaca colocar cruces hechas con flores de pericón el 28 de septiembre a la media noche para amanecer 29. Esta es una tradición católica alude a la batalla campal que libró San Miguel al enfrentarse con el Diablo, una leyenda popular que narra la fuga del mal en vísperas de la fiesta de este arcángel.

De acuerdo con la tradición, la noche del 28 de septiembre se colocan las cruces de flor de pericón (que huele a anís) en puertas, ventanas, en las cuatro esquinas de los sembradíos, en los comercios, en vehículos y en el cruce de caminos, con la intención de que el diablo no pueda entrar y no cause males.

También, el pericón es una planta asociada antiguamente al culto a Tláloc. La importancia mágico-religiosa del yauhtli, no es solo por ser una herencia indígena, sino porque esencialmente es un patrimonio de México que se sigue utilizando con fines rituales y curativos.

Es importante destacar que las ofrendas descubiertas en el Templo Mayor dedicadas a Tláloc tenían restos de yauhtli, la planta se usaba como incienso y como flor de ofrenda en las festividades dedicadas al Dios de la lluvia.





Heidy Wagner Laclette