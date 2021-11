El ponche de frutas es una de las bebidas más consumida en temporada invernal, ya que además de tener un delicioso sabor aporta nutrientes, vitaminas y minerales que previenen enfermedades respiratorias.

El ponche tiene su origen en India, donde se le llama Pãc, que significa cinco, su número de ingredientes iniciales. La bebida original se preparaba con aguardiente de vino de palma, azúcar, limón, agua y té, de ahí procede su nombre hindi, adoptado por marineros de la Compañía Británica de las Indias Orientales, quienes lo llevaron a Inglaterra.

Después de su popularidad en Europa, fueron los alemanes quienes llevaron la receta a Estados Unidos, país donde la llamaron “punch”, debido a que se hace con un puñado de frutas, y poco después al llegar a México se le dio el nombre de ponche.

Es importante conocer el valor nutrimental de algunas de las frutas que contiene: Tejocote, vitaminas B y C, minerales, calcio y hierro, previene enfermedades respiratorias y digestivas; manzana, rica en vitamina A y C, hierro, calcio, potasio, sodio y fibra, es un antioxidante.

Caña de azúcar, diurética, depurativa, cicatrizante, ayuda en el tratamiento de enfermedades respiratorias por su gran contenido de vitamina C y complejo B; guayaba contiene vitamina C y favorece a la absorción de hierro, posee vitamina A, B1, B2 y C, minerales calcio, fósforo, hierro, proteínas y azúcares.

Asimismo la jamaica, ayuda a normalizar la presión alta; alivia dolores estomacales, también controla úlceras; tamarindo tiene vitaminas de los grupos B, C y E, así como alto contenido de fibra, además de calcio, hierro, potasio, magnesio, zinc y fósforo. Piloncillo, aporta vitaminas y minerales del grupo B, hierro, cobre y la canela, tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, ideales para aliviar dolencias respiratorias.





Heidy Wagner Laclette