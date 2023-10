Los desastres naturales desnudan a los gobiernos, los exhiben en su real dimensión, pueden hacerlos grandes o reducirlos a su mínima expresión.

Hoy Acapulco está devastado en todos los sentidos, sufrió la tormenta perfecta; por un lado la furia del huracán Otis, único en la historia de nuestro país que ha golpeado la costa del pacífico alcanzando la Categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y por el otro, uno de los gobiernos más ineficientes, irresponsables e indolentes que los mexicanos hayamos tenido jamás.

En su conferencia mañanera del pasado martes 24 de octubre, con pleno conocimiento del peligro que se dirigía directamente al puerto de Acapulco, el presidente López Obrador no mencionó una sola palabra en las casi tres horas de duración para alertar a la población civil.

Y así como el viento acabó con todo a su paso, el gobierno también acabó desde el 2021 con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden); necesitaban más dinero para la refinería de Dos Bocas y claro, había prioridades. Hoy se estima que la reconstrucción tardará más de un año y costará más de 150,000 mdp.

Pero pocas imágenes son tan reveladoras como la del vehículo del ejército que transportaba al presidente y sus secretarios; los vimos quedarse atascados en el lodo, sin poder avanzar un solo metro, con soldados encima tratando de sacarlos del hoyo y con un escenario de destrucción a su alrededor. Ninguna imagen en mucho tiempo había retratado mejor a México: un país estancado, con un gobierno inoperante, un ejército que más que solución es un problema y un futuro muy poco esperanzador.

La capacidad de respuesta no pudo ser más lenta ni más torpe; tardaron más de 11 horas en llegar al lugar del desastre y más de 30 horas para dar las primeras declaraciones sobre lo sucedido; fallecidos, heridos, desaparecidos, incomunicados, millones de damnificados y como siempre sucede, los que menos tienen son los que más pierden.

Hay que recordar como el terremoto de 1985 en la Ciudad de México cambió para siempre el destino político de la capital y del país. La ineptitud del entonces presidente Miguel de la Madrid terminó por dilapidar la poca confianza que le quedaba al gobierno. Fue el principio del fin, la sociedad civil despertó de su letargo, se organizó, logró salir adelante en la peor de las adversidades y después, terminó por sacar a esos malos gobiernos, primero de la ciudad y luego del país.

Hoy Acapulco debe hacer lo mismo, provocar un despertar ciudadano, no hay nada más poderoso que una sociedad civil activa y organizada dispuesta a defender y reconstruir lo que es suyo. Que dentro de esta devastación que vemos en las imágenes surja una verdadera revolución de las conciencias, que nos demos cuenta de una vez por todas, que el nivel de gobierno que tenemos no se lo merece México, no se lo merece nadie, que no se puede gobernar desde la indolencia, ni minimizar las grandes tragedias, ni tirar a la basura miles de millones de pesos que estaban destinados para atender desastres como este, por cumplir los caprichos y los programas populistas de un gobierno que cada vez nos hace más daño. Al tiempo.





