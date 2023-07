¡Cállate Chachalaca! le exigía un enfurecido candidato Andrés Manuel López Obrador al entonces presidente Vicente Fox para que dejara de entrometerse en la sucesión presidencial del año 2006. ´”No es legal, no es correcto, no es ético, no es aceptable bajo ninguna circunstancia, el presidente de la República en todo momento debe mantenerse al margen del proceso electoral”, solía decir el aspirante tabasqueño. Como han pasado los años y como han cambiado las cosas, 17 años después y ya convertido en presidente, López Obrador es ahora el más activo, ilegal, incorrecto, anti ético e inaceptable promotor de sus candidatos y de su partido de cara a las próximas elecciones, y eso no es lo peor de todo, sino que al mismo tiempo ha convertido en sus principales enemigos a todos aquellos que se atreven a pensar distinto y ha echado a andar un mecanismo de destrucción contra cualquier opositor que busque la presidencia. En los últimos días hemos visto escenas que han rayado en lo grotesco. Pocas cosas rebajan tanto la investidura presidencial como golpear desde el poder a quien piensa diferente. Cuando se utiliza todo el poder del Estado en investigar, perseguir, exhibir y calumniar a quien cometa el grave pecado de tener aspiraciones presidenciales estamos en un grave problema, cuando esas aspiraciones sólo las pueden tener él y sus elegidos algo no está funcionando en nuestro país. Esta actitud beligerante sólo demuestra dos cosas; la primera, que el presidente de ninguna manera está dispuesto a entregarle el cargo a cualquiera sino solamente a quien el decida; y la segunda, que está preocupado, es muy escasa la calidad mostrada hasta el momento por los candidatos de su movimiento y la cada vez más creciente oposición a su gobierno -que no a su persona- dentro y fuera del país lo tienen en estado de alerta. El ver abiertamente en campaña a su candidata y demás aspirantes afines a él le han encendido las alarmas. Ninguno contagia la más mínima emoción ni esperanza, no transmiten nada y se les nota. El contraste de sus candidatos con lo que el mismo ha sido a lo largo de toda su carrera es evidente, no cualquiera mueve y manipula a las masas como él lo ha hecho. No hay en las filas de Morena otro como él, aunque todos quisieran serlo. Nadie conecta con la gente, nadie articula un discurso, nadie muestra empatía alguna, son candidatos forzados y se les nota. Las imitaciones nunca han sido buenas y en política resultan ser peores. El país necesita más calidad en los candidatos y sobre todo mucha más calidad en los gobiernos. Hace muchos años se nos advirtió que López Obrador era un peligro para México; muchos lo creímos exagerado, no quisimos escucharlo o simplemente nos parecía que ya íbamos demasiado mal para estar todavía peor. Pues nos equivocamos, siempre se puede estar peor, siempre se puede caer más bajo en seguridad, salud, educación, economía, democracia, libertades individuales, respeto a derechos humanos, en todo. El obradorismo amenaza -literalmente- con perpetuarse en el poder, lo cuál sería el peor escenario posible para México. El instaurar aquí un régimen siquiera similar al peronismo que acabó siendo la ruina de Argentina; o del chavismo que lleva todo el siglo haciendo pedazos a Venezuela no puede ni debe ser el futuro para México. El momento que se vive en el mundo y particularmente en nuestra región requiere de una estatura política y una altura de miras muy difícil de encontrar entre los candidatos del presidente. Los mexicanos merecemos más que eso, ya hemos perdido mucho tiempo, este sexenio lamentablemente pasará con más pena que gloria, no habremos mejorado en nada, será de un retroceso histórico. Lo bueno de todo esto es que las condiciones están ahí para convertirnos en uno de los grandes países emergentes del mundo, con crecimiento económico y oportunidades para cada sector de la población, pero definitivamente se requiere de un liderazgo y un gobierno diferente. Al tiempo.





