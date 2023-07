Llevamos meses escuchando al presidente López Obrador y a todas sus huestes -que no son pocas- presumiendo que el tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar es un logro más de su gobierno, lo cual es absolutamente falso.

Aunque es verdad que el valor de nuestra moneda se encuentra en sus mejores niveles en casi una década, esto no se debe de ninguna manera a la auto llamada Cuarta Transformación, de hecho, más bien se debe a que no han podido hacer nada al respecto; la economía mexicana se encuentra blindada -curiosamente- gracias a los gobiernos neoliberales, esos perversos conservadores que decidieron desde finales del siglo pasado aprender de los errores y darle al Banco de México la autonomía y la independencia necesarias para que sea el libre mercado y no el gobernante en turno el que determine el valor real de nuestra moneda.

Resulta paradójico cómo la política más neoliberal de todas es en realidad la que mantiene a nuestra moneda fuerte en el mundo. En los países modernos los bancos centrales son ajenos al vaivén político de sus propios gobiernos y por eso deben ser libres y autónomos. Ese es el caso del muy respetado Banco de México, gracias al terrible “bloque conservador”. ¿Pero entonces a que se debe esa extraña fortaleza del peso mexicano? ¿Porqué en un país donde las cosas parecieran ir de mal en peor nuestra moneda está cada vez mejor?

Se debe principalmente a tres razones. La primera y más importante, es al diferencial que existe entre las tasas de interés de México con respecto a las de Estados Unidos. Mientras nuestros vecinos del norte tienen tasas de interés que rondan el 5%, las nuestras andan sobre el 12%.

Esta diferencia brutal hace que lleguen grandes flujos de capital especulativo que buscan maximizar sus ganancias en el corto plazo, con el riesgo de irse de aquí en cualquier momento generando una gran inestabilidad financiera como ya ha ocurrido en el pasado. La segunda razón se debe a la reactivación de la economía de los Estados Unidos que incluye también a todas sus cadenas de sus suministros, muchas de las cuáles provienen de México.

Al aumentar esas exportaciones se genera un balance comercial positivo; entra más dinero del que sale, generando un impacto favorable en el valor del peso. ¿Esto es un logro del gobierno? Pues no, en realidad se debe a la recuperación económica que se está dando en los Estados Unidos.

Y la tercera razón y no menos importante es gracias a las benditas remesas. México ha triplicado la cantidad de dólares que recibe de nuestros paisanos que trabajan en la Unión Americana, estratosféricas cifras que superan los 60 mil millones de dólares al año, algo jamás visto.

¿Esto es un logro del gobierno? Por supuesto que no, de hecho, es uno de sus más sonados fracasos; cada mexicano que se vea obligado a abandonar a su familia para buscar una mejor vida que no encontró aquí, habla muy mal de quien nos gobierna. Podemos mencionar otros factores que están influyendo también en el fenómeno del peso fuerte; el alto precio del petróleo, el haber accedido a ser un “tercer país seguro” para recibir a cientos de miles de migrantes -que también reciben dólares de sus familias-, el narcotráfico y el lavado de dinero que genera.

Pero el común denominador de todas estas razones es que nuestro país se está inundando de dólares y que al estar viviendo bajo la ley de la oferta y la demanda, cuando se da un aumento en la oferta del dólar, por consiguiente el precio baja. Pero a pesar tener en este momento una de las divisas más apreciadas del mundo, el terreno es pantanoso y el futuro incierto. No necesariamente un peso fuerte significa una economía sana, para ello deberíamos de invertir en desarrollo, en investigación, en nuevas tecnologías, en educación, en capital humano. Pero eso ya es mucho pedirle a un gobierno que cada mañana no sabe lo que hará por la tarde. Al tiempo.





Facebook: Diego Foyo

Twitter: @diego_foyo

Instagram: @diego_foyo