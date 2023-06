Para nadie es un secreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere tener el control absoluto del país. En su concepción del ejercicio del poder no cabe siquiera la posibilidad de que existan contrapesos, o peor aún, opositores. Todo gira en torno a él. El Estado es él. La Nación es él. El pueblo es él. México es él.

Al tratarse de un hombre cuya virtud principal no es precisamente su talante democrático y que luchó 25 años para llegar al poder, ahora que lo tiene, de ninguna manera lo va a entregar a las primeras de cambio. Hará todo lo que sea necesario para mantenerse con su partido en el poder. Un político con su experiencia y su obsesión controladora, jamás permitiría que su propio proceso sucesorio se le saliera de las manos y mucho menos al interior de su partido.

El cuento de las encuestas está muy bien como discurso, pero muy alejado de la realidad. Hacerle creer a los mexicanos que será “el pueblo” quien decida la candidatura de Morena a la Presidencia de la República es, por decir lo menos, sumamente ingenuo. Con el actual gobierno de López Obrador hemos visto la reedición de una forma de ejercer el poder que ya habíamos dejado en el pasado; la del presidencialismo en su máxima expresión. La década de los 70 se quedó en el siglo pasado y por el bien del país ahí es donde hay que dejarla, en el peligroso juego de volver al México de un sólo hombre sin duda perdemos todos. López Obrador ha sacado del armario del pasado aquello que Jorge Carpizo llamaba “facultades metaconstitucionales”, donde el presidente es, al mismo tiempo, jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe de Partido, cuya máxima expresión de ese inmenso poder es elegir con su dedo sabio a la persona que habrá de sucederle en el cargo.

¿Habrá encuestas? Seguramente sí, para movilizar a las bases morenistas, poner a trabajar a los aspirantes, llevar el discurso y la promoción personal del presidente a todos los rincones del país y hacer, lo que mejor saben; monopolizar la agenda pública. Pero serán encuestas muy peculiares, porque habrá más aspirantes que encuestados. Quienes sueñan con el cargo suman seis, quien decide el resultado se reduce a uno sólo: a ya saben quién.

Nuestro país no debería caer bajo ninguna circunstancia en retrocesos democráticos, la libertad de participar en nuestra vida pública y elegir a nuestros representantes con reglas claras y contiendas limpias parece que está en un grave riesgo. Hay que luchar nuevamente por ella, ganarla todos los días. No está escrita en piedra. La historia nos ha enseñado que los peores gobiernos son aquellos que llegan al poder por la vía democrática y ya instalados en él, utilizan sus propias herramientas para destruirla.

Revivir lo peor del pasado no debería ser una opción, sino mas bien construir un México moderno, que corresponda al Siglo XXI. No permitamos que sea la encuesta de un sólo hombre, sino que sea la decisión de millones la que decida el destino del país, no necesitamos más discursos populistas sino un proyecto serio de nación, donde no demos marcha atrás a ninguna de nuestras libertades.

Que tengamos a las mejores mujeres y hombres formando gobierno, donde quepa la diversidad de ideas, donde las mentes más brillantes del país puedan diseñar las mejores soluciones para acabar con nuestros gravísimos problemas. No, México no es el país de un sólo hombre, es el de más de 120 millones de hombres y mujeres que podemos pensar distinto, pero que ya necesitamos ver hacia adelante. Al Tiempo.





