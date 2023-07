Tal parece que al presidente López Obrador se le acabó la sonrisa, entró en la recta final de su gobierno y los buenos resultados han brillado por su ausencia. La transformación del país nada más no llegó, ni llegará, porque hace tiempo que dejó de ser la prioridad de Andrés Manuel.

Ahora lo único que ocupa su mente, su tiempo y todos los recursos de los que dispone es encontrar la manera de no dejar el poder. Porque hay que ser muy claros, una cosa es dejar el cargo, en este caso la Presidencia de la República y otra, muy distinta es dejar el poder. Lo primero lo tendrá que entregar, no tiene más remedio, al menos legalmente. Pero lo segundo es lo que realmente le interesa. Su legado pasa por dejarle el cargo -más no el poder- a una persona cercana, manejable y de su más absoluta confianza; esa es la razón de ser de Claudia Sheinbaum.

Como todo buen estratega político, que sin duda lo es, el presidente también necesitaba un Plan B por si la Ex-Jefa de Gobierno se descarrilaba durante el proceso, necesitaba alguien que le profesara la misma devoción y sumisión que Sheinbaum; esa es la razón de ser de Adán Augusto López.

Después viene el único contendiente real dentro de Morena que tienen sus dos candidatos favoritos; Marcelo Ebrard, ese experimentado político, formado desde muy joven en las filas del PRI y que ha sido capaz de pasar desde el salinismo hasta el obradorismo con una facilidad asombrosa. Pero ya sabemos que cualquiera que reciba la bendición presidencial, expiará de inmediato todas las culpas de su pasado, aún si se tratara de una oscura militancia priísta o peor aún, de una inconfesable cercanía con Carlos Salinas de Gortari, origen de todos nuestros males y cabeza política de la famosa “mafia del poder”.A pesar de todo, el Ex-Canciller es, con mucha diferencia, el mejor perfil que tiene Morena para suceder al presidente en el cargo, el problema es que no le tienen la confianza suficiente.

Marcelo, a diferencia de los dos aspirantes favoritos del presidente, no permitiría que López Obrador siguiera gobernando, a él tendría que entregarle no sólo la presidencia, sino también el poder, arruinando sus planes de mantenerse como el Jefe Máximo del Movimiento. Esa es la razón por la que Marcelo no será presidente, al menos no por Morena. De los otros aspirantes afines al gobierno poco o nada hay que decir; Ricardo Monreal se ha desdibujado por completo, ha dilapidado la muy buena reputación política y conciliadora que le antecedía y lo va a pagar muy caro; tampoco será Jefe de Gobierno. Por su parte la presencia de Manuel Velasco y de Gerardo Fernández Noroña es meramente testimonial, anecdótica, una buena historia para contarles a sus nietos. Su trabajo consistirá en validar el proceso y reconocer el “triunfo inobjetable” de Claudia Sheinbaum cuando llegue el momento preciso.

Resulta claro que toda esta carrera democrática de aspirantes obradoristas es en realidad una farsa más del presidente; la decisión está tomada, siempre la estuvo. No será “el pueblo” quien decida a la candidata, será él. Y ya lo decidió hace mucho tiempo; es Claudia.

Habrá que ver que sucede ahora con un Marcelo Ebrard engañado y agraviado. Y sobre todo, habrá que ver también lo que pase en la casa de enfrente, en la oposición, a la que hace poco tiempo todos daban por muerta pero que ahora le ha surgido una figura política que nadie vio venir y que tiene los atributos necesarios para sacar del Palacio Nacional a la auto llamada cuarta transformación: la senadora Xóchitl Gálvez. Quizá, ella vaya a ser la primera mujer Presidenta de México y no se trata de ninguna manera de la que López Obrador siempre soñó, mas bien podría tratarse de la peor de todas sus pesadillas. Al tiempo.





