Catadura / Las mujeres arriba

El 3 de julio de 1955 por primera vez las mujeres mexicanas pudieron ejercer su derecho al voto y 69 años después Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera presidenta de la historia de México. Con casi 36 millones de votos, que representan el 59.75% de la votación, se sumará a la lista de 28 Jefas de Estado o de Gobierno que actualmente se encuentra en funciones.

El esfuerzo iniciado por Rosario Ibarra de Piedra hace 42 años como la primera candidata a la presidencia de la República al fin hoy tiene una ganadora. Antes que ella también lo intentaron Cecilia Soto y Marcela Lombardo en 1994, Patricia Mercado en 2006, Josefina Vázquez Mota en 2012, Margarita Zavala en 2018 y Xóchitl Gálvez en 2024.

El poder en manos de una mujer no es algo nuevo en otras regiones del mundo; Sirimavo Bandaranaike es considerada como la primera mujer de la era moderna en ser Jefa de Gobierno en 1960. Logró romper estereotipos en una época en que la participación de la mujer en política era casi inexistente, transformando a la antigua nación de Ceilán en la actual Sri Lanka. Jertek Anchimaa-Toka fue la primera Jefa de Estado no hereditaria en el mundo moderno al frente de la República Popular de Tannú Tuvá, un país que ya no existe y que posteriormente pasó a formar parte de la antigua Unión Soviética. Indira Ghandi es la única mujer que ha sido Primer Ministra de la India, inició su mandato en 1966 y estuvo activa en política hasta que fue asesinada en 1989. Golda Meir es una figura fundamental en la consolidación del actual Estado de Israel, gobernó desde 1970 hasta su renuncia en 1974. Estas extraordinarias mujeres desafiaron al mundo y abrieron los caminos por el que seguirían tantas otras. Su liderazgo visionario logró convertir la equidad de genero en una lucha constante.

En América Latina son varias las mujeres que han ocupado la presidencia de sus países, marcando precedentes muy importantes para la democratización y el desarrollo de la región. Desde María Estela Martínez y Cristina Fernández en Argentina, pasando por Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, Violeta Barrios en Nicaragua, Laura Chinchilla en Costa Rica, Mireya Moscoso en Panamá, Rosalía Arteaga en Ecuador, Janet Rosenberg en Guyana y Lidia Gueiler en Bolivia, hasta las actualmente en funciones Xiomara Castro en Honduras y Diana Boluarte en Perú.

Ahora que México ha elegido a su primera presidenta debemos alcanzar la igualdad de género tan lastimada históricamente en nuestro país. Es preciso decir que recibirá una nación con problemas gravísimos en seguridad, pobreza, servicios de salud deficientes, educación de muy bajo nivel o una migración incesante, entre muchos otros. A México le urge desde hace varios años un gobierno que esté a la altura del país que somos, ojalá que sea este. Al tiempo.