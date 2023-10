Catadura | Lo peor está por venir

Como si no fuera suficiente con la atroz invasión a Ucrania por parte de Rusia, ahora vemos en llamas la endeble región de oriente medio. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha declarado oficialmente que Israel está en guerra.

Para entender este conflicto debemos conocer el contexto. Palestina se divide en dos territorios; Cisjordania y Gaza. La diferencia entre ambos es abismal. Cisjordania es gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, una organización política reconocida en el mundo y que ha intentado desde siempre consolidar a su país como una nación libre y soberana en el contexto internacional. Lo de Gaza es otra historia, es un territorio gobernado por Hamás, una organización autodenominada como nacionalista, yihadista e islamista, con brazos políticos y militares tan radicales que el mundo occidental los considera terroristas.

Y es precisamente ese brazo armado, las llamadas brigadas de Ezzeldin Al-Qassam las que han llevado a cabo los brutales ataques contra Israel y peor aún, contra todo civil que se cruce en su camino.

El ataque es la respuesta al anuncio que habían realizado Israel y Arabia Saudita para normalizar sus relaciones, invitando al resto de países árabes a hacer lo mismo, una propuesta seria para pacificar una región que ha vivido en conflicto por más de setenta años. Pero no, el radicalismo islámico no quiere la paz, no la ha querido nunca porque perdería su razón de ser, se quedarían aislados en un mundo cada vez más globalizado. Por ello dinamitaron este acuerdo de la única forma que saben hacerlo, a través de la violencia.

Al incendiar el territorio israelí, Hamás pretende obligar al resto de los países árabes -enemigos históricos de Israel- a tomar partido por los palestinos, acabando con toda iniciativa de acuerdo de normalidad.

La irracionalidad de Hamás era de todos conocida, lo que ha sorprendido al mundo es la organización de este ataque; miles de misiles dirigidos a ciudades israelíes y un gran número de comandos. Una acción como ésta lleva meses de planeación y millones de dólares en su ejecución. ¿De donde provino esa ayuda? Se presume que de Irán, Qatar e inclusive Rusia, lo que llevaría a este conflicto a otro nivel, involucrando un mayor número de naciones.

También llama la atención como los servicios de inteligencia israelí, los más prestigiosos del mundo, pudieron fallar de semejante forma, dejando pasar un ataque de esta magnitud. La fecha tampoco ha sido una casualidad, se ha dado durante el Sabat y el final de la festividad judía del Sucot, razón por la cual las fuerzas de seguridad se encontraban desprevenidas, algo inaceptable en un país que vive rodeado de enemigos y en peligro permanente.

Se habla hasta ahora de más de mil víctimas mortales, cientos de rehenes civiles y otros tantos desaparecidos. ¿Qué hará ahora Israel? Parece que responderá con toda su fuerza militar, política y económica para poner orden en la región y castigar a los responsables. Utilizará todos los recursos de los que dispone -que son muchos- no sólo para proteger a sus más de nueve millones de habitantes, sino para prevenirse de futuros ataques. Volver a tener el dominio de la región es fundamental y no pueden mostrar ningún signo de debilidad por lo que tendrán que disuadir a sus enemigos mostrándoles todo su poderío.

La Unión Europea y los Estados Unidos han mostrado su apoyo incondicional a Israel, el presidente Joe Biden calificó este ataque como “el peor día en la historia de Israel después del holocausto”.

Debemos entender que esto no se trata de una guerra entre dos países, sino un ataque de una organización terrorista contra una nación con la que México mantiene relaciones diplomáticas. Decía el Premio Nobel Desmond Tutu que “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. Ha sido lamentable la postura del gobierno mexicano, aquí no hay lugar para la neutralidad.

Gaza es una región fortificada donde viven mas de dos millones de personas, lo que vuelve imposible un ataque directo, además de tener a cientos de rehenes que los terroristas no dudarán en asesinar si se sienten amenazados.

Estamos ante el conflicto político más complicado del mundo, no hay negociaciones diplomáticas, ni canales abiertos de comunicación entre las partes, ni intención de cesar el fuego. En esta nuevo drama que vive la humanidad, parece que lo peor está por venir. Al tiempo.





